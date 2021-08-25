Нова пісня Стоїть гора висока від Дзідзьо потрапила в тренди Ютуба

Дзідзьо / кадр з відео

Михайло Хома випустив відеороботу Стоїть гора висока, яку знімали в степах і в горах України.

Він переспівав народну пісню, для якої позував у білій вишиванці та полотняних штанях. На задньому фоні у нього можна почути хор.

Пісню він представив 24 серпня, а менше ніж за добу вона потрапила на 24 місце в рейтингу найпопулярніших в Ютубі.

"Ексклюзивна прем'єра з нагоди 30 річниці Незалежності України. "Стоїть гора висока "з нового альбому "Українська класика". Дякую усім, хто допоміг створити цю відеопоезію", – йдеться в описі під відео.

За цей час вона отримала понад 102 тисячі переглядів, а в коментарях всі захоплюються талантом співака.читайте такожЗ'явилося повне відео концерту на Олімпійському на День незалежності 24 серпня

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"Неймовірний голос і пісня! Українське - найкраще!", "Це неймовірно, від цієї пісні в серці загоряється вогонь патріотизму, а по тілі мурашки...", "Це диво! Так любити пісню й мову! Яка краса, яка напруга, яке професійне виконання. Мурахи по шкірі... Дякую, Михайле!!! Дякую!!!", - пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, що до цього Дзідзьо переспівував Гімн України - до минулого Дня Незалежності він записував трек з оркестром.