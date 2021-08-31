"Ноги зламалися і не слухаються": учасник Танців з зірками висловився про шоу на 1+1

Станіслав Горуна / УНІАН

Олімпійський призер каратист Станіслав Горуна прийняв виклик на шоу Танці з зірками 2021, і активно почав репетиції до першого прямого ефіру 5 вересня. Однак за тиждень до прем'єри в шоу Твій день він зізнався, що карате і танці - це абсолютно різні речі, і він отримав зовсім не перевагу над суперниками.

Призер Олімпіади в Токіо 2021 розповів, що репетирує по 6 годин поспіль кожен день. Але контролювати міміку йому ніколи, а підлаштувати пластику під танцювальний темп - пекельно складно, але його рятує танцюристка.

Стас зізнався, що йому неймовірно пощастило з партнеркою, яка терпляче вчить його танцю: "напевно, це найкращий варіант, який міг би бути для мене в цьому шоу", – пояснив Стас Горуна.читайте такожНазвали останнього учасника шоу Танці з зірками 2021

Він не зміг повторити наступного дня те, що вони вчили напередодні, хоча окремо усі рухи він може відтворити.

"Ноги зламалися і не слухаються мене. Найважче - все поєднати. Кроки, рухи руками, стегнами - це все я можу окремо, а коли разом – просто закипаю і вибухаю", – поділився Стас Горуна.

Реклама

Ніхто з ведучих не зміг "розкрутити" його на зізнання в тому, який танець йому перепав на перший прямий ефір, але каратист натякнув, що йому доводиться крутити стегнами - цей прийом використовується в декількох стилях, які використовуються в шоу.

"Це жахливо для мене", - зізнався Горуна, і додав, що це не входить в його пацанську філософію.

Нагадаємо, що прямий ефір прем'єри шоу Танці з зірками 2021 проходить 5 вересня на 1+1 о 21-00.