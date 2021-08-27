Наречена Романа Сасанчина вагітна їх первістком

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Український співак Роман Сасанчин, який наприкінці травня повідомив про те, що одружується, тепер скоро стане татом. Вони з нареченою знялися в зворушливому відео, на якому вона засвітила вагітний животик.

Вони не сказали, буде у них хлопчик чи дівчинка, як вони дізналися про своє становище, а також, як будуть розвиватися їхні стосунки далі, але пообіцяли поступово все про це повідомляти.

"Всееееее, я не можу більше приховувати! Так ми дійсно чекаємо дитину. У stories буду ділитися з вами своїм станом, і відчуттями. Згодом розповімо, як це сталося, і на кого ми чекаємо", - написала дівчина.читайте такожПереможець шоу Голос країни одружується і показав свою кохану

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

У коментарях їх вітають шанувальники і зірки українського шоу бізнесу.

Нагадаємо, спершу про вагітність Іванни тільки ходили чутки. Вона ділилася інтригуючими фото про вагітність, натякаючи на свій особливий стан.

Роман та Івана познайомилися в 2020 році.

Іванна на 4 роки старше Романа, але у них відмінно склалися стосунки, і вони відразу стали жити разом.