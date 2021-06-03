Netflix закрив тяжкобюджетний серіал Спадщина Юпітера відразу після прем'єри

Спадщина Юпітера закрили / Netflix

Серіал Спадщина Юпітера Марка Міллара перетворюють на серіал Supercrooks - екранізацію про суперлиходіїв з того ж всесвіту.

Як повідомляє Deadline, Телесервіс заспокоює глядачів, що це не скасування серіалу, а просто "розширенні всесвіту" та антологія.

"Ми впевнені, що повернемося до нього пізніше", - сказав Міллар про Спадщину Юпітера, яка за чутками отримала рейтинг, недостатній очікуваному.

Netflix вже має аніме-серіал Supercrooks, по коміксу про вісім суперлиходіїв, написаного Мілларом і намальованого Лейнілом Френсісом Ю, який вийде в кінці 2021 року. Цього місяця його планують презентувати на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі.

Хоча в коміксах є персонажі, які переходять між Supercrooks і Спадщиною Юпітера, адаптація Supercrooks знаходиться на ранніх стадіях, тому неясно, чи перемістяться в нього персонажі з 1 сезону Юпітера.читайте такожТейлор Свіфт зіграє в кіно з Крістіаном Бейлом

За даними інсайдерів, перший сезон з восьми епізодів обійшовся Netflix в 200 мільйонів доларів — приблизно по 25 мільйонів на епізод, що можна порівняти з серіалами Marvel Studios або їх повнометражними картинами.

"Крім того, згідно з джерелами, Спадщина Юпітера коштувала близько 200 мільйонів доларів, включаючи перезйомки і все необхідне, так що це значна втрата", - пише журналіст The Hollywood Reporter.

Як відомо - Спадщина Юпітера - екранізація коміксів Марка Міллера, вийшла у вигляді серіалу 7 травня 2021 року.