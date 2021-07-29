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Netflix зобов'яже акторів вакцинуватися від коронавірусу

29 липня 2021, 13:55

Компанія Netflix прийняла жорсткі заходи безпеки проти поширення коронавірусу.

Логотип Netflix
Логотип Netflix / Netflix

Netflix вимагатиме вакцинацію від коронавірусу для акторів та інших співробітників на своїх американських виробництвах.

Як повідомляє Deadline з посиланням на свої джерела, Netflix стала першою великою голлівудською студією, яка впровадила загальну політику, що вимагає вакцинації акторів всіх своїх фільмів, які знімаються в США, а також тих, хто контактує з ними на знімальному майданчику.

Нові протоколи про повернення до роботи, узгоджені голлівудськими профспілками і великими студіями минулого тижня, дають продюсерам "можливість впровадити політику обов'язкової вакцинації для акторів і знімальних груп на основі виробництва окремо".

Деякі виробництва, такі як серія Starz / UCP Gaslit, прийняли політику обов'язкової вакцинації. Netflix робить його стандартним для всіх у США.

Очікується, що для людей, які не можуть отримати щеплення з медичних, релігійних або вікових причин, зроблять виняток. Також ймовірно, що вакцинація не буде обов'язковою для учасників серіалів і фільмів, які вже знаходяться у виробництві.

Раніше експерти з США повідомили нові дані про поширення covid-штаму Дельта, проти якого не допомагає привика.

коронавірус серіали Netflix новини шоу бізнесу
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