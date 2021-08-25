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Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

25 серпня 2021, 10:26

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України організатори підготували новий незвичайний концерт, який пройде на НСК Олімпійському в Києві.

Стадіон Олімпійський
Концерт на Олімпійському до Дня Незалежності України 2021 / facebook.com/olympic.nsc/

Організатори урочистостей на День незалежності залучили режисерів і продюсерів, щоб придумати незвичайний концерт до 30-річчя української незалежності.

Ще з травня розпочався відбір і підготовка сценаріїв а потім і репетиції концерту, на який хотіли запросити всіх видатних артистів України. Однак захід повинен був вміститися в кілька годин, і для 3-годинного концерту Сергій Перман і Катерина Царик вибирали 34 артистів.

Концерт на Олімпійському: що потрібно знати

Захід на НСК організатори розділять на чотири частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.читайте такожНазвали знаменитих виконавців і групи, які відмовилися від концерту на День Незалежності

Гроші, виручені з концерту з нагоди Дня Незалежності, підуть на створення Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

На ньому виступлять 34 українських артиста і артистки.

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Концерт на Олімпійському 24 серпня: список артистів

  • гурт Go_A;
  • Тіна Кароль;
  • BRUTTO;
  • Dorofeeva;
  • Джамала;
  • Олег Винник;
  • Ірина Білик;
  • Брати Гадюкіни;
  • Валентин Дитюк;
  • Тіна Кароль;
  • Ніна Матвієнко;
  • Арсен Мірзоян;
  • Наталія Могилевська;
  • Людмила Монастирська;
  • Океан Ельзи;
  • Віктор Павлик;
  • Тарас Петриненко;
  • Оля Полякова;
  • Олександр Пономарьов;
  • Потап;
  • Софія Ротару;
  • Руслана;
  • СКАЙ;
  • Скрябін;
  • Христина Соловій;
  • DZIDZIO;
  • KAZKA;
  • Діма Монатік,
  • MOZGI;
  • Tayanna;
  • Вєрка Сердючка та інші.

Початок масштабного концерту з нагоди Дня Незалежності України заплановано на 21:00, а вхід на стадіон тільки за квитками. Їх ціна була від 200 до 2700 гривень.

Концерт на Олімпійському: як і де дивитися онлайн

Телеканал 1+1 транслював концерт у прямому ефірі. На каналі Суспільне. Культура в Youtube також була доступна трансляція святкового концерту на Олімпійському.

Ще до цього деякі виконавці провели концерт на Софійській площі 22 серпня.

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