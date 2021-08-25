Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

Концерт на Олімпійському до Дня Незалежності України 2021 / facebook.com/olympic.nsc/

Організатори урочистостей на День незалежності залучили режисерів і продюсерів, щоб придумати незвичайний концерт до 30-річчя української незалежності.

Ще з травня розпочався відбір і підготовка сценаріїв а потім і репетиції концерту, на який хотіли запросити всіх видатних артистів України. Однак захід повинен був вміститися в кілька годин, і для 3-годинного концерту Сергій Перман і Катерина Царик вибирали 34 артистів.

Концерт на Олімпійському: що потрібно знати

Захід на НСК організатори розділять на чотири частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.читайте такожНазвали знаменитих виконавців і групи, які відмовилися від концерту на День Незалежності

Гроші, виручені з концерту з нагоди Дня Незалежності, підуть на створення Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

На ньому виступлять 34 українських артиста і артистки.

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Концерт на Олімпійському 24 серпня: список артистів

гурт Go_A;

Тіна Кароль;

BRUTTO;

Dorofeeva;

Джамала;

Олег Винник;

Ірина Білик;

Брати Гадюкіни;

Валентин Дитюк;

Тіна Кароль;

Ніна Матвієнко;

Арсен Мірзоян;

Наталія Могилевська;

Людмила Монастирська;

Океан Ельзи;

Віктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Олександр Пономарьов;

Потап;

Софія Ротару;

Руслана;

СКАЙ;

Скрябін;

Христина Соловій;

DZIDZIO;

KAZKA;

Діма Монатік,

MOZGI;

Tayanna;

Вєрка Сердючка та інші.

Початок масштабного концерту з нагоди Дня Незалежності України заплановано на 21:00, а вхід на стадіон тільки за квитками. Їх ціна була від 200 до 2700 гривень.

Концерт на Олімпійському: як і де дивитися онлайн

Телеканал 1+1 транслював концерт у прямому ефірі. На каналі Суспільне. Культура в Youtube також була доступна трансляція святкового концерту на Олімпійському.

Ще до цього деякі виконавці провели концерт на Софійській площі 22 серпня.