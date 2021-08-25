Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України організатори підготували новий незвичайний концерт, який пройде на НСК Олімпійському в Києві.
Організатори урочистостей на День незалежності залучили режисерів і продюсерів, щоб придумати незвичайний концерт до 30-річчя української незалежності.
Ще з травня розпочався відбір і підготовка сценаріїв а потім і репетиції концерту, на який хотіли запросити всіх видатних артистів України. Однак захід повинен був вміститися в кілька годин, і для 3-годинного концерту Сергій Перман і Катерина Царик вибирали 34 артистів.
Концерт на Олімпійському: що потрібно знати
Захід на НСК організатори розділять на чотири частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.читайте такожНазвали знаменитих виконавців і групи, які відмовилися від концерту на День Незалежності
Гроші, виручені з концерту з нагоди Дня Незалежності, підуть на створення Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.
На ньому виступлять 34 українських артиста і артистки.
Концерт на Олімпійському 24 серпня: список артистів
- гурт Go_A;
- Тіна Кароль;
- BRUTTO;
- Dorofeeva;
- Джамала;
- Олег Винник;
- Ірина Білик;
- Брати Гадюкіни;
- Валентин Дитюк;
- Тіна Кароль;
- Ніна Матвієнко;
- Арсен Мірзоян;
- Наталія Могилевська;
- Людмила Монастирська;
- Океан Ельзи;
- Віктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Олександр Пономарьов;
- Потап;
- Софія Ротару;
- Руслана;
- СКАЙ;
- Скрябін;
- Христина Соловій;
- DZIDZIO;
- KAZKA;
- Діма Монатік,
- MOZGI;
- Tayanna;
- Вєрка Сердючка та інші.
Початок масштабного концерту з нагоди Дня Незалежності України заплановано на 21:00, а вхід на стадіон тільки за квитками. Їх ціна була від 200 до 2700 гривень.
Концерт на Олімпійському: як і де дивитися онлайн
Телеканал 1+1 транслював концерт у прямому ефірі. На каналі Суспільне. Культура в Youtube також була доступна трансляція святкового концерту на Олімпійському.
Ще до цього деякі виконавці провели концерт на Софійській площі 22 серпня.