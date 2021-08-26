Назвали останнього учасника шоу Танці з зірками 2021

Станіслав Горуна / прес-служба

Шоу Танці з зірками 2021 виходить на 1+1 восени цього року. У п'ятому сезоні шоу буде всього 13 учасників, а суддю Григорія Чапкіса замінить українсько-американський танцюрист Макс Чмерковський.

Останнім виклик на паркет прийняв олімпійський чемпіон Стас Горуна, який опублікував відео, де чує голос, що викликає його. Він починає бити тренувальну ляльку, але його зупиняють - це виклик на паркет - танцювати в популярному шоу.

"Це те, що шокує мене самого. Тому, тримайтеся. До зустрічі на паркеті. Бажаю партнерці дууууже багато терпіння", - пише спортсмен в Instagram.

"Участь в проєкті – це для мене справжній виклик. Вже зараз розумію, що мені буде найважче з усіх учасників, адже коли всі в юності ходили на дискотеки, я ходив на тренування з карате. Але приймати виклики - це саме те, що я люблю. Я б хотів навчитись танцювати будь-що: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. В моєму випадку почати рухатись - це вже великий прогрес", - заявив спортсмен.

Реклама

Станіслав Горуна / прес-служба

Танці з зірками 2021 - учасники 5 сезону

співачка Джамала, Учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи Kazka Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак Kadnay, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee , співак Melovin, олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

Чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками.

До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни-прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу Твій день Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.

Дивитися усі випуски шоу Танці з зірками 2021 можна буде онлайн на сайті 1+1 video