Назвали останнього учасника шоу Танці з зірками 2021

Чемпіон Олімпійських ігор в Токіо Станіслав Горуна відповів на виклик Melovin на Танці з зірками 2021.
Шоу Танці з зірками 2021 виходить на 1+1 восени цього року. У п'ятому сезоні шоу буде всього 13 учасників, а суддю Григорія Чапкіса замінить українсько-американський танцюрист Макс Чмерковський.
Останнім виклик на паркет прийняв олімпійський чемпіон Стас Горуна, який опублікував відео, де чує голос, що викликає його. Він починає бити тренувальну ляльку, але його зупиняють - це виклик на паркет - танцювати в популярному шоу.
"Це те, що шокує мене самого. Тому, тримайтеся. До зустрічі на паркеті. Бажаю партнерці дууууже багато терпіння", - пише спортсмен в Instagram.
"Участь в проєкті – це для мене справжній виклик. Вже зараз розумію, що мені буде найважче з усіх учасників, адже коли всі в юності ходили на дискотеки, я ходив на тренування з карате. Але приймати виклики - це саме те, що я люблю. Я б хотів навчитись танцювати будь-що: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. В моєму випадку почати рухатись - це вже великий прогрес", - заявив спортсмен.
Танці з зірками 2021 - учасники 5 сезону
- співачка Джамала,
- Учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солістка групи Kazka Олександра Зарицька,
- український актор Олексій Суровцев,
- гумористка Анастасія Оруджова,
- гуморист Іван Люленов,
- актор Костянтин Войтенко,
- співак Kadnay,
- співачка Євгенія Власова,
- актор Артур Логай,
- співачка Lida Lee ,
- співак Melovin,
- олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.
Чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками.
До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни-прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу Твій день Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.
Дивитися усі випуски шоу Танці з зірками 2021 можна буде онлайн на сайті 1+1 video