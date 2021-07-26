Назвали дату виходу серіалу Миротворець, розклад і назви серій

Загін Самогубців 2 / Warner Bros

Серіал про Миротворця, який вперше з'явиться у фільмі Загін самогубців: місія навиліт, вийде тільки в 2022 році.

Як повідомляє Midgard Times, прем'єра спін-оффу Загону самогубців: місія навиліт про Миротворця у виконанні Джона Сіна відбудеться 16 січня 2022 року в HBO Max.

Перші три серії за мотивами персонажів DC вийдуть 16 січня 2022 року на каналі HBO Max.

DC Press разом з назвами перших трьох епізодів підтвердили дату виходу серій. Назви інших серій досі зберігаються в секреті. У лютому цього року керівник відділу контенту HBO Кейсі Блойс підтвердив, що серіал вийде в січні 2022 року.

Миротворець 2022 - розклад серій

Ep. 1: A Whole New Whirled - 16 січня 2022

Ep. 2: Best Friends Never - 16 січня 2022

Ep. 3: Better Goff Dead - 16 січня 2022

Ep. 4: Stop Dragon My Heart Around -?

Серіал повинен вийти в неділю (16 січня), що дуже незвично для серіалу HBO Max, тому що зазвичай будь-який новий серіал дебютує в четвер або п'ятницю.

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Серіал отримав обмеження на один сезон з 8 серій по 60 хвилин кожен, проте видання повідомляє, що Джеймс Ганн, і WB вивчають можливість другого сезону.

Миротворець 2022 - актори і ролі

Поряд з Сіною, в серіалі знімаються Стів Ейджі в ролі Джона Економоса, Даніель Брукс в ролі Леоти Адебайо, Дженніфер Холланд в ролі Емілії Харкорт, Роберт Патрік в ролі Оггі Сміта, Фредді Строма в ролі Адріана Чейза, також відомого як Віджіланте, і Чуквуді Івуджі в ролі Клемсона Мурна.

У серіалі також задіяні Енні Чанг в ролі детектива Софі Сонг, Локлін Манро в ролі Ларрі Фіцгіббона, Крістофер Хейєрдал в ролі капітана Локка, Нхут Ле в ролі Judomaster, Елізабет Ладлоу в ролі Киї, Різван Манджі в ролі Джаміля, Елісон Арая в ролі Ембер і Ленні Джейкобсон в ролі Евана.

Зйомки серіалу завершилися 15 липня 2021.