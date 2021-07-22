Назвали четвертого учасника шоу Танці з зірками 2021

Олексій Суровцев / 1+1

Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2021. Триває #танцізіркаміchallenge - традиційний зірковий челендж, в якому учасники сезону кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет.

Нещодавно солістка групи Kazka Олександра Зарицька прийняла #танііззіркаміchallenge, і кинула виклик українському акторові, зірці серіалу Слід Олексію Суровцев.

Актор прийняв виклик у своєму Instagram, опублікувавши на своїй сторінці відео.

"У дитинстві я дуже соромився танцювати, але завжди хотів. Тому вчився танцям вдома по відео, передивлявся кліпи зарубіжних зірок. Від участі у Танцях з зірками очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям", - прокоментував Олексій Суровцев свою участь у шоу.

Олексій Суровцев / 1+1

Актор кинув виклик зірці Жіночого кварталу Насті Оруджовій, а чи прийме вона # танціззіркаміchallenge, стане відомо вже скоро.

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Нагадаємо, виклик # танциззіркамиchallenge прийняли співачка Джамала, учасник гурту Танок На майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

Прийняв виклик і Україні Американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками 2021.