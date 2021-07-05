Найкращі вихідні - Даша Петрожицька розкрила подробиці нового фільму

Зірка Папіка, актриса і співачка на шоу Голос Даша Петрожицька заінтригувала подробицями свого нового фільму.
Українська актриса Дар'я Петрожицька, яка нещодавно закінчила зйомки в серіалі Дикі, на відкритті фестивалю Atlas Weekend 2021 розповіла про свій новий проект, який знімається за підтримки організаторів фестивалю м кіностудії Film.UA.
Дарина Петрожицька зізналася, що слідом за серіалом студієї Кварталу 95 приступила до виконання головної ролі у фільмі Найкращі вихідні, який також буде повністю зніматися в Києві.
"Двоє моїх партренів - хлопці з Німеччини. Головний актор в житті розмовляє тільки німецькою, але протягом фільму він говорить тільки українською. Ми вже знімаємо сцени, і у всіх його персонаж говорить українською чудово", - говорить актриса.
За словами Петрожицької творець фільмів Скажене Весілля і Скажене весілля 2 Владислав Климчук став режисером Найкращих вихідних.
Найкращі вихідні - сюжет
Стрічка складається з чотирьох новел, герої яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці за своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя.
Але все йде шкереберть, і врешті герої виходять не тільки за поріг дому, але й за межі зони комфорту.Кожна новела комедійна, але має власний вектор – романтичний, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про її різні види – закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І звісно, любов до Києва.
Найкращі вихідні - актори і ролі
- Дар'я Петрожицька,
- Еліас Райхерт,
- Аліна Чебан,
- Георгій Хостікоєв,
- Наталія Бабенко,
- Тарас Денисюк,
- Максим Девізоров,
- Олександр Рудинський,
- Максим Кириченко
А на Atlas Weekend буде представлений саундтрек фільму, у створенні якого взяли участь багато українських зірок - The Hardkiss, Alyona Alyonа, Артем Пивоваров, Манекен, та інші.
Дата виходу фільму Найкращі вихідні - лютий 2022 року.