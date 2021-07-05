Найкращі вихідні - Даша Петрожицька розкрила подробиці нового фільму

Дар'я Петрожицька / Instagram

Українська актриса Дар'я Петрожицька, яка нещодавно закінчила зйомки в серіалі Дикі, на відкритті фестивалю Atlas Weekend 2021 розповіла про свій новий проект, який знімається за підтримки організаторів фестивалю м кіностудії Film.UA.

Дарина Петрожицька зізналася, що слідом за серіалом студієї Кварталу 95 приступила до виконання головної ролі у фільмі Найкращі вихідні, який також буде повністю зніматися в Києві.

"Двоє моїх партренів - хлопці з Німеччини. Головний актор в житті розмовляє тільки німецькою, але протягом фільму він говорить тільки українською. Ми вже знімаємо сцени, і у всіх його персонаж говорить українською чудово", - говорить актриса.

За словами Петрожицької творець фільмів Скажене Весілля і Скажене весілля 2 Владислав Климчук став режисером Найкращих вихідних.

Найкращі вихідні - сюжет

Стрічка складається з чотирьох новел, герої яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці за своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя.

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Але все йде шкереберть, і врешті герої виходять не тільки за поріг дому, але й за межі зони комфорту.Кожна новела комедійна, але має власний вектор – романтичний, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про її різні види – закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І звісно, любов до Києва.

Найкращі вихідні - актори і ролі

Дар'я Петрожицька,

Еліас Райхерт,

Аліна Чебан,

Георгій Хостікоєв,

Наталія Бабенко,

Тарас Денисюк,

Максим Девізоров,

Олександр Рудинський,

Максим Кириченко

А на Atlas Weekend буде представлений саундтрек фільму, у створенні якого взяли участь багато українських зірок - The Hardkiss, Alyona Alyonа, Артем Пивоваров, Манекен, та інші.

Дата виходу фільму Найкращі вихідні - лютий 2022 року.