Наталя Могилевська мріє змінити рядки гімну України

Наталія Могилевська мріє змінити рядки нашого гімну

Відома співачка Наталя Могилевська запропонувала нові перші рядки державного гімну замість "ще не вмерла України і слава, і воля".

Про те, як могла б могла зазвучати головна святкова пісня нашої держави, артистка розповіла за лаштунками шоу з Днем народження, Україно!, пише телеканал Україна.

"Я все роблю для того, щоб діти України були творчими і здобували освіту саме в моїх руках. А ще у мене є така мрія - я хочу, щоб Україна стала настільки щасливою, що ми змушені були змінити перші рядки гімну і співали: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна", - поділилася Могилевська на знімальному майданчику.

Крім того, зірка розповіла, які часи за 30 років незалежності нашої країни вважає знаковими для себе.

"Мені здається, кращими роками були 90-ті, вірніше кінець 90-х та початок 2000-х років. Адже на них припав розквіт українського шоу-бізнесу. Саме тоді вперше відбувались величезні концерти, виходили мої перші альбоми, вперше приїжджали до нас західні зірки... Тобто було народження нової української хвилі та нового шоу-бізнесу, який ми створювали власноруч", - зізналася зірка.

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Однак співачка впевнена, за всі ці 30 років вона зі своїми колегами по цеху зробили все, щоб українська пісня і культура ставали з кожним роком краще, і сьогодні нам є чим пишатися.

"Український шоу-бізнес пережив декілька сплесків. Перші були в 90-х роках. Але тоді ми не знали технологій - робили все серцем. А сьогодні у нас ціла машина шоу-бізнесу- є Біблії, технології, формати. Тому ця машина починає створювати величезну кількість артистів! І останні кілька років, після революції, були безумовно найбільш вибуховими, тому що почало з'являтися багато україномовних артистів", - розповіла вона.

До цього група Антитіла пояснила відмову виступати на концерті до Дня Незалежності 24 серпня.

Раніше організатори концерту на день Незалежності України пояснили, чому "порвали" з групою Green Grey.