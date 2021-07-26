Настя Оруджова пішла на шоу Танці з зірками 2021

Настя Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2021. Триває #танціззіркаміchallenge - традиційний зірковий челендж, в якому учасники сезону кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет. Нещодавно український актор, зірка серіалу Слід Олексій Суровцев прийняв #танціззіркаміchallenge і кинув виклик учасниці жіночого кварталу Анастасії Оруджової.

Сьогодні гумористка прийняла челендж, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому її колега Юрій Ткач ділиться досвідом участі в Танці з зірками.

"Я ніколи в дитинстві не займалася танцями. Навіть соромилася танцювати в дитячих таборах, завжди просто стояла біля стіни, - коментує учасниця Жіночого кварталу Анастасія Оруджова. - Танці з зірками 2021 для мене - це виклик всім моїм фізичним можливостям, оскільки навіть стати в правильну стійку перед початком танцю - для мене вже як окремий вид мистецтва", - Каже вона.

Анастасія кинула виклик капітану команди Стоянівка в Лізі сміху Івану Люльонову, а чи прийме він #танціззіркаміchallenge, стане відомо вже скоро.

Нагадаємо, виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев. Прийняв виклик і Україні Американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками 2021