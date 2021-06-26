Настя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до Потапа

Настя Каменських / Instagram

На відкритті нового казино в Одесі особливим гостем була Настя Каменських, яка, як виявилося, вміє не тільки заспівати, а й фанатка різних ігор.

В інтерв'ю Каті Осадчій для Світського життя Каменських зізналася, що вона часто грає в казино, і дуже вміла в багатьох іграх.

Настя не звикла "спускати" відразу всі гроші, які отримує, але тим не менш, вона здатна грати годинами.

Дівчина розповіла, що Потап, з яким вони в поїздках ще з часу дуету, вже знає, що під час подорожі її можна залишити на 4-5 годин в казино.

"Я грала дуже багато де, це правда і мені це дуже подобається. І в Монако, і, звичайно, коли ми потрапляємо в Лас-Вегас, ви можете знайти мене десь в Bellagio. Але я скажу так - я собі виділяю якийсь ліміт, я просто класно ще граю в покер. У мене може бути 4-5 годин, Льоша мене залишає або стоїть біля мене і дивиться, як я це роблю. Але коли я розумію, що я виходжу в нуль, я в свій борг не заходжу. Ось це мій такий секрет. Я розумію, що я награлася, отримала задоволення, достатньо", - поділилася артистка.

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Також вона зізналася, що відмінно грає в покер, і в кості на роздягання. А ось Потап не такий умілий і посидючий.

"Він може і стіл перевернути", - зазначила співачка.

Її коханий пояснив таку поведінку тим, що "він спортсмен, і йому важливо перемагати".

Нагадаємо, що повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 26 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.