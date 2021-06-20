Настя Каменських зізналася, хто їй пропонував інтим за великі гроші

Настя Каменських розповіла , як їй пропонували інтим / Instagram

Популярна співачка Настя Каменських згадала, коли їй пропонували інтим за гроші, а також поділилася, як на це реагував її чоловік Потап, розповіла вона в новому короткому інтерв'ю, де відповіла ведучому і шоумену славі Дьоміну на 29 питань.

Співачка згадала, що як тільки вони з дуетом Потап і Настя розпочали свою концертну діяльність, до неї почали приставати багаті чоловіки. Бували навіть випадки, коли співачка побила залицяльника трояндами з шипами після непристойної пропозиції.

Кар'єра Насті Каменських починалася з величезної кількості роботи. Спочатку як сольна співачка, а потім як солістка дуету, і саме в самому старті кар'єри траплялися неприємні казуси. Постійно приставали багаті кавалери, і пропонували інтим за великі гроші. Колега по сцені, а тепер уже нинішній чоловік дівчини постійно захищав її від таких людей. При цьому, вона його про це навіть не просила.

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"Це було дуже давно, як тільки група стала популярною. Олексій завжди мені допомагав, і я його просила про це. Одного чоловіка навіть побила трояндами з шипами", - розповіла зірка в новому випуску "29 питань".

Раніше Главред повідомляв про те, що українська співачка Настя Каменських стала дружиною Потапа у 2019 році. До цього вони приховували відносини, і точно навіть невідомо, коли вони розпочалися.

Каменських розповіла, які стосунки у неї налагодилися з сином Потапа Андрієм і його мамою Іриною Горовою.