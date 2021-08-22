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Настя Івлєєва офіційно підтвердила розлучення з Елджеєм

22 серпня 2021, 15:30

Блогер і телеведуча Настя Івлєєва вперше розповіла про розлучення з репером Елджеєм.

Настя Івлєєва
Настя Івлєєва / instagram.com/nastyaivleeva/

Зірка Орла і Решки, блогерка Настя Івлєєва підтвердила, що вони з Елджеєм дійсно розлучилися коли почався другий рік канатина через коронавірус.

Як розповіла Настя Івлєєва в інтерв'ю Татлеру, ніхто нікому не зраджував, а розуміння про необхідність розлучення прийшло після того, як трансформувалися її відносини. На думку Івлєєвої, вони з Елджеєм занадто швидко почали сімейне життя.

"Ми, напевно, з ним все-таки занадто рано поринули в сімейну історію. Я вже говорила, що в моєму тілі вісімдесят відсотків чоловічої енергії. Мені потрібно постійно щось виробляти. Льоша, безумовно, такий же. Він творчий, може бути, менш активний, але не менш зацікавлений в житті і в справах. А ми просто пішли в нашу затишну любов, закрилися від усіх", - згадує дівчина.

Вона розповіла, що їхні стосунки з часом навіть на час локдауна, почали поступово застоюватися і стопоритися.читайте такожНастя Івлєєва повністю оголилася на обкладинці Playboy

"Ми втратили глузд одне від одного, це було прекрасно, але сильно впливало на мотивацію до роботи, до створення нових проектів. Стало стопорити. І якщо мені трохи легше було з цього виходити, то Льоші – складніше. Тому що, повторюю, він суперзакритий людина. Розставання - процес, який відбувається не відразу. Не так, що прокидаєшся і кажеш: "Нам потрібно розлучитися". Ми один одного не зраджували - не дай Бог. Мені просто захотілося кудись вилізти з нашого кокона", - зізнається вона журналістам.

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Настя захотіла відкривати щось нове за межею будинку, і вирішила "дати свободу" реперу. Розрахунок був у тому, що вони отримають нові враження, і почнеться новий виток відносин.

"Через два тижні такого автономного стану ми зрозуміли, що відбулася зміна, і вона не на користь нас двох. Але ми просто продовжували жити в цьому, прислухатися до себе ще більше. Аналізувати. І все це тривало протягом, напевно, місяців чотирьох. Я не можу сказати, що це легко. Що ми один одного розлюбили і все: "Давай, чао-какао!". Ні. Це складно. Це дуже боляче. І важко. Складно повірити, що таке велике почуття може згасати. Я досі дуже сильно люблю. Він завжди буде мені рідною людиною", - все ж видавила з себе блогерка.

Вона стала усвідомлювати, що їхні стосунки змінилися на дружні, сестринсько-братські, і прийшов час їх завершувати.

"Але це вже більше схоже на любов сестри і брата. І ось це було важко усвідомити. А ще побороти почуття власництва. Коли ти не можеш відпустити, бо якщо не мені, то нікому. Але це неправильно і егоїстично. Потрібно давати один одному свободу. Що ми і зробили", - підвела риску дівчина.

Блондинка вдячна 27-річному музиканту за прекрасних два роки сімейного життя, їм за її словами, вони розлучилися друзями.

Настя Івлєєва і Елджей - що відомо про розлучення

  • Чутки про розлучення Івлєєвої Ходили в Мережі з весни 2021. Коли Настя Івлєєва різко "зірвалася" на зйомки, і у неї пропали пости з Елджеєм, ходили навіть чутки про те, що Елджей їй зрадив.
  • Після деякого затишшя в соцмережі, шанувальники помітили, що Івлєєва зняла обручку.
  • Хоч офіційно Елджей і Івлєєва не повідомляли про розрив і розлучення, шанувальники ведучої вже більше тижня по всіх постах висловлюють їй підтримаю і співчуття.
  • З чуток, музикант з кимось змінив Насті, і вона поїхала про нього - вона побувала за цей час вже в багатьох містах.
  • Але потім Настя Івлєєва бадьоро "впряглася" в роботу, і пара залишалася в мовчанні ще кілька місяців - до кінця серпня.
  • Як відомо, Івлєєва і Елджей одружилися таємно у 2019 році. Фото з медового місяця з'явилися у вересні того ж року.
viber
Настя Ивлеева новини шоу бізнесу
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