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Знайшов лазівку: Моргенштерн знову їде в Україну з трьома концертами

8 вересня 2021, 15:53

Скандальний російський співак Моргенштерн знову запустив у продаж квитки на свої концерти в трьох українських містах.

Моргенштерн
Моргенштерн / Instagram

Репер Моргенштерн, який з 29 квітня 2021 року перебуває в списку людей, які становлять загрозу нацбезпеці України, зібрався в Україну з концертами.

Квитки продає сайт Контрамарка, який організовував концерт Басти, настільки гучного в Києві. Планується три виступи - у Києві, Харкові та Запоріжжі.

"Моргенштерн вміє робити хайп з себе самого і готовий продемонструвати це у Києві! До столиці України артист привезе свої найкращі хіти, справжнє шоу і скандал", - обіцяє Адміністрація сайту.

Квитки в Києві коштуватимуть від 690 до 4490 гривень - концерт пройде в Палаці Спорту.

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Квитки в Харкові коштуватимуть від 400 до 2590 гривень, і пройдуть в Харківському Палаці спорту.

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Квитки в Запоріжжі обійдуться в 550-950 гривень, і концерт буде в Палаці спорту "Юність".

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До слова, примітно, що незважаючи на те, що в Facebook Контрамарка вже є анонс концерту Басти в грудні, про Моргенштерна взагалі ні слова, хоча його виступи будуть на місяць раніше - в листопаді 2021.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Гордону Моргенштерн заявив, що поміняв прізвище в паспорті, тому заборона від 29 квітня 2021 більше не діє - тепер він Алішер Моргенштерн.

"Вони закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а я за паспортом Алішер Моргенштерн. Ось така у вас Служба безпеки нах**", - зазначив музикант.

Моргенштерн - це прізвище його матері, а Валєєв – батька, і він нібито поміняв прізвище в 14 років. Однак, паспорт Моргенштерна з подібними змінами ніхто не бачив, і підтвердити або спростувати слова репера не може.

Він відмовився сказати, чий Крим, але при цьому заявив Гордону, що хоче виступити в Україні, і шість разів відмовлявся від гастролей у Криму.

З 17 червня стало відомо, що Моргенштерн судиться з СБУ за заборону на в'їзд в Україну.

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новини шоу бізнесу Моргенштерн
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