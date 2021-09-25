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"Треба вибирати інший проект": Джамала і Влада Яма посварилися на "Танцях з зірками"

25 вересня 2021, 14:20

Суддя та учасниця шоу спробували досягти взаєморозуміння в соціальній мережі.

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Хореограф відповів співачці на незгоду з оцінкою її танцю / скріншот з відео

Хореограф і суддя головний суддя шоу "Танці з зірками"Влад Яма прокоментував різке висловлювання співачки Джамали в свою сторону під час третього ефіру проекту.

Як розповів Яма в коментарі "Фактам", такі висловлювання він не любить і порадив співачці тримати себе в руках.

В третьому ефірі проекту Джамала виконувала хайтарму - кримськотатарський танець. Хореограф охарактеризував її виступ як "не найскладніший номер", проте зазначив, що вона з ним впоралася добре.

Джамала тоді відповіла, що не погоджується з коментарем Влада Ями. За її словами, вона з партнером пішла далі, танцювала самостійно, без дотиків з Антоном. Однак суддя проекту не оцінив її різкі слова.

читайте також"Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "танцях""Я переконаний, що учасники "Танців з зірками", незалежно від їх успіхів за межами проекту, звань і досягнень, щодо суддів повинні тримати себе в руках. Але сталося як сталося - зірки теж знаходяться в стресі", - заявив хореограф.

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Також суддя шоу "Танці з зірками" зазначив, що після ефіру вони поспілкувалися в соцмережах, але залагодити конфлікт не вдалося.

"Листувалися в соціальній мережі на наступний день. Думаю, ми трохи пом'якшили ситуацію, але при цьому кожен залишився при своїй думці. На моє глибоке переконання (і я говорю це завжди продюсерам), якщо зірка погоджується на участь в проектах, то вона приймає правила гри. А слідуючи їм, танець оцінюють судді, а не партнери, хореографи або сам учасник. Якщо хтось сумнівається в професіоналізмі журі, значить, треба вибирати інший проект. Вважаю, тут все просто. Однак щороку знаходяться люди, які вважають, що вони в танцях розуміють трохи більше, ніж судді", — підсумував хореограф.

Нагадаємо, третій прямий ефір "Танців з зірками" був присвячений темі "рік, який змінив моє життя". Зірки поділилися спогадами про переломні моменти свого життя і розповіли, які історії стояли за їх успіхом.

Автор: Сергій Кущ
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Джамала Влад Яма Танці з зірками
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