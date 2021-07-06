На М1 відповіли за вирізаний камінг-аут виконавця Melovin

Melovin / УНІАН

Виступ Melovin, на якому він здійснив камінг-аут, викликав бурхливе обговорення у Мережі - канал М1 не показав його ні в прямому ефірі, ні на записі на Youtube.

Melovin припустив, що це може бути цензура, а ось шанувальники в Мережі вже накинулися на канал зі звинуваченнями.

Генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев у своєму Facebook заявив, що про камінг-аут слід було попереджати режисера М1, і що у всьому винен сам артист.

"Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти раніше...

Який же це камінг-аут, якщо режисер ПТС про нього не знав ..?

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Як то кажуть, як камінг аут підготуєш, так на ньому і попливеш...

А про те, що М1 щось там вирізав або має щось особисте до життя-буття людей було реально прикро ..(", - написав він.читайте такожКамінг-аут Melovin вирізали з ефіру-українці розкритикували телеканал за гомофобію

У коментарях він додав, що команда М1 пішла в рекламний блок випадково, і що їх треба було попередити заявкою про підготовлюваний перфоманс.

Український співак Костянтин Бочаров, виступає під псевдонімом Melovin. Він зробив камінг-аут під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 5 липня, але його не показали на трансляції М1, ні у відео в Youtube каналу.

Після виступу він на сцені пристрасно поцілував своїх музикантів - спочатку дівчину, потім хлопця. Епізод не потрапив в трансляцію, і артист ввечері в Instagram обурився цим, припустивши, що поцілунки спеціально вирізали з трансляції, "і все тому, що я показав свою сутність".

Mеlovin - 24 роки. У 2015 році він став переможцем 6-го сезону шоу Х-Фактор. Він двічі подавав заявки на нацвідбір на Євробачення, і з другого разу поїхав від України на Євробачення, де зайняв 17-е місце.