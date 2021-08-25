На концерті до Дня Незалежності на Олімпійському заспівав Кузьма Скрябін - реакція українців

Скрябін на Олімпійському / 1+1

Інтригуючий концерт на НСК Олімпійський 24 серпня не розчарував українців. Крім знаменитих пісень, організатори спробували повернути на сцену геніального виконавця, який був популярний ще з 90-х.

Загиблий у 2015 році Андрій Кузьменко з'явився на екранах сцени концерту на Олімпійському, щоб виконати пісню "Люди, як кораблі".

"Одних творців за життя не розуміють, інших забувають відразу після смерті. А є такі унікальні люди як Кузьма. Він був модним, улюбленим, визнаним. І це не проходить досі. Навпаки - у всіх амплуа нам Кузьми дуже не вистачає. Тому за допомогою технологій повертаємо його", - сказав ведучий перед тим, як на екрані "ожив" Скрябін.

Творці шоу, ймовірно, використовували технологію діпфейк-штучний інтелект, за допомогою якого вони зробили так, щоб губи на екрані рухалися в ритм пісні, нібито Скрябін сам співає пісню.

Голос взяли зі старих виступів Кузьми, а музику забезпечили музиканти групи.читайте такожЗ'явилося повне відео концерту на Олімпійському на День незалежності 24 серпня

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Виступ Скрябіна на Олімпійському 24 серпня - реакція українців

"Кузьма кльовий , буду пам'ятати завжди цього чувака", "Як боляче дивитися на хлопців на сцені...вони грають, а душа групи .....голограма....", "Я плакала, коли його показали", "Одна з наших великих втрат", "Скрябін з Україною в серці у наших серцях завжди!",- пишуть розчулені українці в коментарях.

Крім того, в момент виконання цієї пісні стався ще й "збій" - несподівано "обрушилися" всі дрони над Олімпійським, який вели запис з неба, так що у глядачів було подвійно неймовірні емоції.