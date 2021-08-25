На концерті до Дня Незалежності на Олімпійському заспівав Кузьма Скрябін - реакція українців

На концерті до 30-річчя незалежності України організатори шоу влаштували виступи Андрія Кузьменка.
Інтригуючий концерт на НСК Олімпійський 24 серпня не розчарував українців. Крім знаменитих пісень, організатори спробували повернути на сцену геніального виконавця, який був популярний ще з 90-х.
Загиблий у 2015 році Андрій Кузьменко з'явився на екранах сцени концерту на Олімпійському, щоб виконати пісню "Люди, як кораблі".
"Одних творців за життя не розуміють, інших забувають відразу після смерті. А є такі унікальні люди як Кузьма. Він був модним, улюбленим, визнаним. І це не проходить досі. Навпаки - у всіх амплуа нам Кузьми дуже не вистачає. Тому за допомогою технологій повертаємо його", - сказав ведучий перед тим, як на екрані "ожив" Скрябін.
Творці шоу, ймовірно, використовували технологію діпфейк-штучний інтелект, за допомогою якого вони зробили так, щоб губи на екрані рухалися в ритм пісні, нібито Скрябін сам співає пісню.
Голос взяли зі старих виступів Кузьми, а музику забезпечили музиканти групи.читайте такожЗ'явилося повне відео концерту на Олімпійському на День незалежності 24 серпня
Виступ Скрябіна на Олімпійському 24 серпня - реакція українців
"Кузьма кльовий , буду пам'ятати завжди цього чувака", "Як боляче дивитися на хлопців на сцені...вони грають, а душа групи .....голограма....", "Я плакала, коли його показали", "Одна з наших великих втрат", "Скрябін з Україною в серці у наших серцях завжди!",- пишуть розчулені українці в коментарях.
Крім того, в момент виконання цієї пісні стався ще й "збій" - несподівано "обрушилися" всі дрони над Олімпійським, який вели запис з неба, так що у глядачів було подвійно неймовірні емоції.