На 1+1 пояснили, чому забули про Чапкіса на прем'єрі і презентації Танців з зірками

Володимир Завадюк / instagram.com/zavaduk/

На 1+1 прояснили ситуацію з тим, що спочатку обіцяли присвятити новий сезон Танців з зірками 2021 Григорію Чапкісу, а потім не згадали про нього ні на презентації, ні на прем'єрі.

Керівник напрямку великих шоу Володимир Завадюк у своєму Instagram в сторіз пояснив, чому так сталося.

"Ми присвячуємо Григорію Миколайовичу сезон і готуємо цілий ефір, натхненний його талантом. Для нас він легенда і символ шоу", - сказав Завадюк.

Вперше про це підняла тему зірка Танців з зірками Ілона Гвоздьова, яка написала всі плюси і мінуси першого випуску Танців з зірками.

Ілона Гвоздьова обурено зазначила, що у першому випуску Танців з зірками навіть не згадали про Чапкіса, хоча в анонсах говорили, що новий сезон пам'яті Григорія Чапкіса.

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Після цього Макс Чмерковський 8 вересня заявив, що гордий приєднається до шоу і зайняти крісло, на якому сидів Григорій Чапкіс.

Нагадавши, Григорій Чапкіс помер на 91 - му році життя влітку 2021 року.

Син Чапкіса назвав причину його смерті. Танцюрист тяжко хворів на запалення легенів з кінця Танців з зірками 2020.