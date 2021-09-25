"Ми зробимо все можливе": Приходько розповіла про хворобу свого шестимісячного сина

Співачка показала зворушливе відео / instagram.com/prykhodko_official/

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про хворобу свого молодшого сина.

Луці сьогодні виповнюється шість місяців і з нагоди зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому щаслива Настя цілує свого малюка, а той тримає її маленькими ручками за щоки.

"Твої братик і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони першою справою заглядають до тебе, щоб сказати доброго ранку, зацілувати та заобнімати", - написала співачка в підписі до посту.

Щасливу подія в сім'ї Приходько затьмарила хвороба хлопчика - у Луки діагностували бронхіт.

Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Тільки будь, будь ласка, здоровий! Тому, що цей бронхіт, будь він недобрий! Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати!", - поділилася співачка.

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Приходько поділилася одкровеннями зі свого життя і розповіла про непрості стосунки в родині. Настя зізналася, що з мамою і молодшим братом не спілкується протягом останніх двох років.