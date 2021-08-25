"Ми відповідальні": Ада Роговцева звернулася до українців у День незалежності

Ада Роговцева / кадр з відео

Українська легендарна актриса Ада Роговцева записала пронизливе звернення до українців на День незалежності України.

Ада Роговцева дала коментар шоу Зірковий шлях, який доступний в Instagram, і зворушила Vережу теплими словами.

Вона згадала імена знаменитих українських акторів, які мріяли про життя в незалежній Україні - Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Борислав Брондуков, і зазначила, що безмірно горда тим, що дожила до цього моменту.читайте такожЩо для українських зірок означає День незалежності України

"А ми живемо. І ми відповідальні за те, щоб наша країна залишалася незалежною і нарешті відбулася як незалежна країна. Я горда, що живу в незалежній країні. Не знаю, може бути, хоч на мікрончик я причетна до того, щоб це сталося",- сказала актриса, побажавши своїй землі "бути багатою, щедрою, доброю до людей".

"Я бажаю, щоб люди до землі своєї ставилися свято. З Днем Незалежності!",- сказала актриса.

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У коментарях українці дуже серйозно поставилися до її слів.

"Дуже гарно сказано, розумна жінка у поважному віці!!!! Здоров'я Вам пані пекла!!!!!", "Зворушливі слова, в саме серце", "Дивилася привітання зі сльозами на очах.., прекрасна жінка!", "Безмежна повага чудовій акторці і справжній українці", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня на НСК Олімпійський пройшов урочистий концерт до Дня Незалежності з 34 знаменитими українськими артистами. Який тепер можна повністю дивитися онлайн.