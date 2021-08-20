Mozgi презентувала україномовний сингл Ой, мама до 30-річчя незалежності України

Гурт Mozgi буквально за пару днів до Дня Незалежності України випустила нову пісню.
Український гурт Mozgi продовжує дивувати, і напередодні Дня Незалежності України випустили україномовну пісню. Це була несподіванка для фанатів, але любителі епатажу і гострих відчуттів відмінно відреагували на креатив Потапа, Позитива і Дяді Ваді.
Музиканти ж пояснили в Instagram, що вони вирішили переосмислити українську народну творчість так, щоб вийшло щось нове і незвичайне.
"Ми ж обіцяли дивувати! Тому переосмислили українську народну творчість, яка багата піснями, присвяченими мамі, на сучасний лад. Відкриваємо нову україномовну сторінку у своїй музиці напередодні 30-річчя незалежності України", - кажуть музиканти.
"Так, ми вже дорослі хлопці і наші мами нам вже нічого не забороняють. І виглядаємо ми, як охорона клубу, але ж звернення до мами, до сестри, до країни – це в нашій підсвідомості! Тому "мама відпусти, а потім не лай" – це актуалочка для кожного", – зазначив Потап на особистій сторінці в Instagram.
Артисти і раніше випускали україномовні пісні - зокрема 999 і День народження.
До речі в коментарях багато людей пишуть українською мовою.
"Вже в моєму плейлисті. Танцюю)", " Нарешті дочекались! Це тепер моя улюблена пісня!!!", "Пісня чудова", "З прем'єрою, дуже класно!!!", - пишуть в коментарях.
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