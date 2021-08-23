"Моя Батьківщина": українська зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник прилетіла в Київ

Кетрін Винник / Getty Images

Українська актриса Кетрін Винник, яка зіграла центральну героїню Лагерту в серіалі Вікінги, прибула на історичну батьківщину в Україну і викликала фурор.

До Канади мігрували ще її батьки, тому дівчина більше виховувалася в патріотичному дусі, ніж переживала всі негаразди в Україні з дня її незалежності.

Тепер актриса прибула до Києва, і як вона зізналася, чималу роль в цьому зіграла 50-тая річниця її батьків. Фото вона опублікувала в сторіз Instagram, але зараз вони вже недоступні.

"Моя Батьківщина - Україна", - підписала вона кадр з прапором України.

"Відзначаємо 50-ту річницю весілля батьків", - додала вона до знімка на Софійській площі в центрі столиці.

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"Україна, ти прекрасна", - написала Кетрін до знімка на тлі Андріївського собору.

Також, вона просто знімалася на Софійській площі, залишивши емоджі у вигляді жовто-синього сердечка.

Єдина помилка актриси, на яку могли звернути її шанувальники, на всіх фото, де вона додала геолокацію, Київ вона позначила англійською мовою на російський манер - "Kiev", а не "Kyiv".

Цей скандальний момент на слуху вже багато років через те, що зарубіжні країни звикли просто переводити радянські карти і назви, які були зроблені російською мовою. МЗС України та деякі інші міністерства активно працюють над тим, щоб іноземними мовами назви писалися правильно, але в приватному порядку все ще повально багато хто пише неправильно.

Хто така Кетрін Винник

Кетрін Винник - канадська Українка. До Канади емігрували її батьки, а дідусь був січовим стрільцем. Справжнє ім'я актриси - Катерина Винницька.

Крім акторських талантів дівчина приховує й інші не менш інтригуючі - з 6 до 17 років Кетрін перебувала в українській скаутській організації "Пласт", а навчалася вона в українській школі в Торонто. У неї чорний пояс 3 дан по тхеквондо і 2 дан по карате.

Зараз на рахунку актриси більше 40 фільмів і серіалів, в тому числі і Доктор Хаус, і Вікінги.