УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Моргенштерн зібрався з концертами в Україну: в СБУ роз'яснили ситуацію

13 вересня 2021, 17:00
Прослухати новину
Зупинити

У Службі безпеки України ще раз нагадали про заборону виступів Моргенштерна на території нашої країни.

false
Виконавець має намір дати 3 концерти в Україні / скріншот

Скандальний російський співак Моргенштерн досі створює загрозу нацбезпеці України і йому заборонено відвідувати Україну.

Як повідомили в Службі безпеки України, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені, пише РБК Украина.

У відомстві уточнили, що лінгвістична експертиза підтвердила, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Нагадаємо, реп-виконавець Моргенштерн, який з 29 квітня 2021 року перебуває в списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, зібрався в Україну з концертами. Квитки вже почали продавати на сайті Контрамарка. Всього планується три виступи - в Києві, Харкові та Запоріжжі. Концерти заплановані на листопад цього року.

false
Квитки не концерт Моргенштерна досі у продажу / kontramarka.ua

Раніше ми писали, що російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною цього стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.

Автор: Сергій Кущ
viber
СБУ новини шоу бізнесу Моргенштерн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Якщо Путін піде на Україну війною, ніхто не стане силою повертати Донецьк і ЛуганськЯкщо Путін піде на Україну війною, ніхто не стане силою повертати Донецьк і Луганськ Мовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницюМовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницю Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересняКадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня Посилки під загрозою: в Новій пошті попередили про колапс з видачею вантажівПосилки під загрозою: в Новій пошті попередили про колапс з видачею вантажів Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 вересня: успіх у справах, збільшення доходу або подарунокФінансовий гороскоп на тиждень 13-19 вересня: успіх у справах, збільшення доходу або подарунок

Останні новини

07:35

7 гріхів тих, хто на дієті: уникайте цих поширених помилок, якщо хочете схуднути

07:16

США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки - Блінкен Відео

07:10

Лукашенко грає з Путіним в еміра й ішака, чекаючи, хто помре першим Погляд

07:00

Топ-3 кращих батьків за знаком Зодіаку: астролог склав рейтинг найкращих батьків і матерів

06:51

Ірина Сопонару повністю роздягнулася, і звела з розуму досконалими формами

Реклама
06:44

Зливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклон Відео

06:01

У моду на осінь 2021 входить напівшег - трохи кошлата стрижка на довге волосся в стилі 70-х Фото

05:40

Названо 3 прикмети, які завжди збуваються Відео

05:29

В Україні планують видавати COVID-сертифікати: лікарка пояснила, чому це погана ідея Відео

04:24

Жириновський приїхав на з'їзд на трійці коней: тварини обгидили сцену Відео

04:19

Експерти виявили шкоду у вільному часі: де ж "золота середина"

04:05

Значення імені Тетяна: характер, доля, день ангела

03:15

Значення імені Наталя: характер, доля, коли день ангела Наталії

02:58

Меган Фокс засвітила пружні груди в занадто відвертому прозорому вбранні

02:43

Цю кашу категорично не можна їсти на другий день: учені розкрили небезпеку рису

02:24

Лікар детально розповіла, що робити із хронічною втомою

01:50

Згубили цивілізація і алкоголь: у В'єтнамі помер "Тарзан", який прожив 40 років у джунглях Відео

01:38

У РФ передрекли Криму неминучу катастрофу з водою: вчений назвав терміни Відео

01:05

Виявлено нову причину ожиріння: вчені впевнені, що це не переїдання Відео

00:31

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку: чужа таємниця, осуд або зміни у відносинах Відео

Реклама
00:05

Прикмети на 14 вересня: що не можна робити в Семенів день і як не потрапити в біду Відео

13 вересня, понеділок
23:51

Вакциновані українці отримають привілеї: повний список

23:13

МакЅим зізналася, що двічі переживала зупинку серця Відео

22:53

"Складна сімейна ситуація": батько викраденого хлопчика в Богданівці пояснив свій вчинок

22:27

В Азовському морі розмножується хижак, небезпечніше медуз Відео

22:04

Кабмін посилив умови роботи шкіл у "червоній" зоні Відео

21:56

Школи Буковини на дистанційку не йдуть: тільки повний карантин Відео

21:52

Кабмін запровадив нові правила карантину: що зміниться для українців Відео

21:38

Синоптики назвали дату різкого похолодання в Україні до +2 градусів Відео

21:24

Нардепа Лероса запідозрили у брехні через підпал автомобіля

21:20

Як правильно мити картоплю: названо найкращі способи Відео

20:54

У Харкові вироблятимуть вакцину проти коронавірусу Відео

20:27

У річці під Полтавою знайшли мертвою жінку, у якої були проблеми з бойфрендом

20:03

Харчова непереносимість: п'ять ознак, що вам не підходить продукт Відео

19:51

Спливли моторошні подробиці про смерть хлопчика в Артеку

19:41

Мамографія викликає рак? Лікарі дали відповідь Відео

19:38

Спав з каністрою від бензину: на Вінниччині рецидивіст живцем спалив свого родича Відео

19:25

В Україні змінили правила карантину - ЗМІ Відео

19:12

Віталій Козловський вперше відверто розповів про свою трагічну втрату

19:07

У 4-річного сина відомої української співачки стався інсульт Відео

Реклама
18:27

Віце-прем'єр Любченко вигадав нові схеми для тиску на бізнес та гаманці громадян - ЗМІ

18:12

У Запоріжжі мати погрожувала викинути власну дитину з вікна: тримала над "прірвою" Відео

18:11

Буде ще дорожче: в Україні злетять ціни на алкоголь Відео

17:53

Нова функція "Дії": українців почнуть сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без їхнього відома

17:40

Бабине літо закінчилося: в Україну налетить різке похолодання і нова небезпека Відео

17:29

Зірки Кварталу знову феєрично виконали гімн України Відео

17:18

У Польщі загадково зник українець: його шукають більше року, копи хочуть закрити справу Відео

17:09

Річкова маршрутка: з Києва до Канева курсує швидкісний теплохід "Ракета" (фото)

17:05

У моду на осінь 2021 увійшли ефектні кардигани в стилі 50-х, від яких неможливо відірвати погляд Фото Відео

17:04

Дивовижне відкриття: названо здорову звичку, яка подвоює ризик Паркінсона Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти