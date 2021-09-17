Мовчала 18 років: Полякова зізналася, чому стала на бік Лорак у скандалі з Меладзе

Співачка зважилася на відверте зізнання / УНІАН

Майже пів року тому Оля Полякова зізналася, що Костянтин Меладзе запропонував їй інтим в обмін на просування кар'єри.

Тоді 37-річна артистка не тільки публічно підтримала Ані Лорак, яка першою розповіла про інтимні пропозиції Костянтин Меладзе, а й хотіла, щоб про харассмент говорили відкрито, розповіла співачка в коментарі "ЖВЛ".

"Велика проблема і трагедія, що у нас про це ніхто не говорить. У нас навіть дівчата і жінки не розуміють різниці між харасментом і компліментом", – обурилася артистка.

За її словами, вона вже не одноразово стикалася з домаганнями інтимного характеру, а про пропозицію Костянтина Меладзе мовчала 18 років.

читайте такожПриходько затаїла образу на Ані Лорак через скандал з Меладзе: співачка висловила все"Мене запитують: "Чому ти це робиш?". Може тому, що у мене двоє дітей. Я сама з десяток разів стикалася з сексуальними домаганнями - і дрібними, і серйозними. Мені все одно, мене х*р заткнеш. Я це так не залишу", - емоційно заявила Оля Полякова.

Нагадаємо, відома українська співачка Ані Лорак раніше заявила про те, що Костянтин Меладзе пропонував їй потрапити в шоу-бізнес через інтим. Пізніше вона повідомила, що "з любов'ю та повагою" ставиться до продюсера. Артистка попросила шанувальників залишити цю тему в спокої.