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Могилевська різко виступила проти дискримінації і висловилася про стереотипи

11 червня 2021, 11:44

Українська співачка Наталія Могилевська почала боротися з дискримінації в українському суспільстві.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Співачка, продюсер, зірка Танців з зірками Наталія Могилевська нещодавно відкрила у себе вакансію на співробітника, якому більше 40 років. Такий незвичайний підхід сколихнув Мережу.

Могилевська вийшла на зв'язок з ведучими 1+1 і розповіла Олені Кравець про те, навіщо вона затіяла такий конкурс.

"Будь-яка дискримінація мене сильно дратує, а людей талановитих так як в 40, в 20 не так багато. Тим більше, якщо через вік, через національність, якісь інші ознаки, тобі навіть не дадуть можливості прийти на співбесіду... Є ще такі речі образливі - що після 30 важко вийти заміж, після 40 - взагалі неможливо...",- сказала співачка.

Олена Кравець попросила Могилевську перерахувати гідності співробітника за 40 років.

"Це точно мудрість, це точно досвід, точно відсутність дрібниць, детаей і суєти. Ми розуміємо, що дрібниці пройдуть, а головне залишиться. У мене в офісі два асистена - один молодий - з жагою сили, швидкості. З іншого боку, мені хочеться, щоб поруч була людина з мудроссю, досвідом і глибиною. Тому що ці люди ще читали паперові книжки, ці люди навчилися "пірнати глибоко". У них було не прийнято міняти чоловіка, і точно також - міняти роботу. Відчуття стабільності - це важлива мета і досвід", - пояснила Могилевська.

Вона розповіла, що коли у неї були труднощі, Могилевську з депресії витягло бажання жити, бути красивою. І її оточують люди, які і в 80 залишаються геніальними і молодими.читайте такожНаталія Могилевська викрила у брехні "безробітних" ненависників локдауна

Співачка згадала, чому вона вирішила знайти собі асистента за 40. Її спровокував колега.

"Я хотіла піти на Танці з зірками, а він мені каже: "Наташа, там змагатимуться молоді жевочки - Надя Дорофєєва, Оля Полякова, а тобі вже за статусом належить, за віком. У тебе була така легендарна участь, а ти хочеш, щоб це виглядало смішно?",- згадала вона.

У своєму Instagram Могилевська також прокоментувала незвичайну вакансію.

"Чому? Та тому що ейджизм дістав! Тому що, життя після 40 закінчилося, ти ніколи не зможеш вийти заміж, тебе ніколи в житті не візьмуть на нову роботу. У той час як людям саме цього покоління властиві відповідальність, здатність "горіти" на роботі, здатність нескінченно вчитися і розвиватися, дуже високий рівень мотивації і бажання досягати нових вершин.Я із задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди мають зовсім іншим рівнем мудрості, досвіду та інтелекту. Ось і все. Мені хочеться розумних і сильних людей поруч, тому мої дорогі дівчатка, давайте зробимо світ кращим! Приходьте до нас на роботу!",- написала вона.

Нагадаємо, Наталія Могилевська переможниця Танцв з зірками і член журі шоу. Також вона майже постійний гість на багатьох випусках кожного сезону. Співачка не приховує, що любить танцювати. Дивитися випуски шоу Танці з зірками на 1+1 можна на сайті 1plus1video.

Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
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