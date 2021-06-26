Могилевська показала, як її постригли налисо через парі з Анітою Луценко

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya / Любарець Вікторія

Співачка Наталія Могилевська в травні посперечалася з фітнес-тренером Анітою Луценко на своє волосся, що майже за 4 тижні схудне на 4 кілограми. У разі програшу вона голиться налисо.

У день зважування Наталія Могилевська в сторіз показала, що з 76,6 кг до 26 червня схудла тільки до 72,9 кг - їй не вистачило 300 грам, які набрала за ніч.

"Сьогодні фінал челлендж #26июнязубдаю. Барабанний дріб... Ай-яй-яй! Що мені робити? + 300 г", - написала Могилевська.

У сторіз вона також показала кадри зі зйомок нового випуску шоу Хто зверху, де була гостею - там Юрій Ткач з кварталу підтримав її, зазначивши, що тепер серед лисих мужиків буде хоч одна красива жінка.читайте такожТелеведучий 1+1 схуд на 15 кг за місяць і ошелешив українців

Могилевська вирішила попросити її постригти ведучих проекту - Лесю Нікітюк та Сергія Притулу. Вона показала відео, де ті зістригають у неї пасма волосся, і ті падають біля ніг співачки. Все відбувається під спів Нікітюк пісні "Сосна", яку традиційно співають на весіллі, коли наречену позбавляють коси і віддають нареченому.

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Насправді точно невідомо, постриглася Могилевська налисо, чи ні, бо вона не показала себе після "експерименту", а пообіцяла все опублікувати в сторіз в неділю 27 червня.

Шанувальники також запідозрили, що Могилевську не "поголили".

"Накладний тресс, але задумка сюжету залікова", "Дуже гарно придумана постановка!!! Наташа не могла не похудати, не тієї характер... Королева і все", "А мені здається це жарт", "Та ну дівчата, звичайно Наталя не обріже волосся", "Це перука?", "Налисо теж постановка фотошоп", "Судячи з відео це реально її волосся, у Притули аж рука затремтіла, а Лесі що, не з її голови волосся))))", - пишуть в коментарях.

Раніше Могилевська зізналася, що на 4 кг не збирається зупинятися, і буде продовжувати схуднення до-10 кг.

Як відомо,Наталя Могилевська перемогла в шоу Танці з зірками 2017. Виконавиця виступала в парі з танцюристом Ігорем Кузьменком. Після цього вона стала частою гостей шоу, і навіть була суддею.

Шоу Танці з зірками можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.