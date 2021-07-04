"Багато абортів": колишня покоївка Пугачової розповіла про життя в будинку артистки

Домробітниця поділилася подробицями життя у артистки / Instagram

Колишня домробітниця артистки Алли Пугачової Людмила Дороднова повідала подробиці життя в будинку Примадони. Про це вона розповіла в ефірі програми " Андрій Малахов. Прямий ефір".

За словами Дороднової, у неї був чоловік, але з ним вона не бачилася через роботу в будинку Пугачової. Також у неї були й інші чоловіки, від яких вона кілька разів вагітніла, але кожен раз робила аборт. Крім того, жінка розповіла, що зовсім не шкодує про зроблене, бо робота для неї завжди була важливішою.

"Аборти, й не один, я зробила. Раз я зробила перший і другий, то і третій, і п'ята дитина мені не потрібна. У мене робота була важливішою, ніж все інше. Коли я з Аллою зійшлася, її Христині було вісім років. Я допомагала, як могла. А своя сім'я? Я не шкодую, що у мене немає ні чоловіка, ні дітей. Я б нічого не змінила. Якби у мене були свої діти, то я не жила б цим життям", — сказала колишня покоївка.

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Відомо, що Дороднова прийшла до будинку Алли Пугачової ще тоді, коли Примадонна була одружена з кінорежисером Олександром Стефановичем. Після розлучення поп-зірки з четвертим чоловіком Філіпом Кіркоровим Дороднова вирішила залишитися покоївкою у нього. Минулого року він її звільнив, але продовжує надавати фінансову підтримку.

Раніше Галкін показав Пугачову в білому сарафані або нічній сорочці з відкритими плечима і таким величезним декольте, що воно не утримує груди.