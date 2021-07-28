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"Мені складно говорити": телеведучий Дмитро Комаров втратив друга в авіакатастрофі на Прикарпатті

28 липня 2021, 21:15

Комаров назвав три причини, чому могла трапитися катастрофа з літаком.

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Дмитро Комаров та ігор Табанюк / instagram.com/komarovmir

Відомий український ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров прокоментував авіакатастрофу на Прикарпатті, яка трапилася у середу, 28 липня, біля села Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області.

Там впав літак на приватний будинок. Серед 4 загиблих був друг ведучого - один з кращих пілотів України Ігор Табанюк. На сторінці в Instagram Комаров опублікував їх спільні фото і прокоментував трагедію.

"Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він - один з кращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддав авіації. Її розвитку. Людина, яка за свої гроші відродила аеродром в Коломиї з руїн, відкрила льотну школу, проводила свята для всіх бажаючих", - поділився він

Комаров додав, що бачився з Ігорем 10 червня на фестивалі, який пілот традиційно проводив після Івана Купала.

"Знімали, як Ігор реалізував мрію героїв нашої програми. На аеродромі були сотні щасливих людей, блискучих дитячих очей. Це було справжнє свято, Ігорю були вдячні абсолютно всі. Прилетіли літаки практично з усіх міст України, і навіть з Європи. 13 липня Ігорю виповнилося 60 років. Минулого тижня ми зідзвонювалися. Ігор був налаштований дуже оптимістично, всі плани були пов'язані з аеродромом. Він дуже мріяв перетворити Коломию в центр туризму, зробити одними з воріт в українські Карпати для всього світу", - написав Комаров.

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Дмитро додав, що поспілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони переконані, що якщо такий досвідчений пілот не зміг впоратися з цією ситуацією — вона була непоправною. Оскільки, Табанюк 40 років за штурвалом.

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"Є відео падіння. Штопор. Можу припустити, що це: 1) відмова управління, техніки, 2) втрата свідомості, напад, 3) втручання в управління пасажиром. Ігор, будучи в свідомості, швидкість втратити не міг. Виключений. Багато пілотів припускаю так. Важливо провести детальне розслідування", - додав ведучий.

Комаров також поділився, що останній рік пілота був важкий, оскільки "аеродром намагалися "віджати". Тому Дмитро звернувся до керівництва міста і країни з проханням простежити, щоб після смерті Табанюка "не померла справа його життя — аеродром".

"Ігор зробив дуже багато, відродив об'єкт з нуля. Аеродром зобов'язаний жити далі. Звертаюся до мера Коломиї - Ви прекрасно знаєте, як Ігор намагався врятувати аеродром. Цей аеродром зобов'язаний бути названий ім'ям Ігоря Табанюка. Колеги-журналісти, прошу допомогти і стежити за ситуацією. Сумувати. Співчуття родичам загиблих", - написав він.

Катастрофа літака на Прикарпатті - про що раніше писав Главред:

На Прикарпаття, в Івано-Франківській області біля села Шепарівці Коломийського району, в середу, 28 липня, на приватний будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літака сталася пожежа. Загинули чотири людини.

Трагічний інцидент стався близько 13:40 біля села Шепарівці Коломийського району. Літак впав на приватний будинок і загорівся.

О 13:58 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. У гасінні брали участь 10 осіб. Задіяні 3 одиниці рятувальної техніки.

В результаті катастрофи загинув Ігор Табанюк - легендарний льотчик, який був одним з кращих професіоналів у своїй сфері. Троє інших загиблих - громадяни США.

авіакатастрофа Дмитро Комаров
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