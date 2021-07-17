Мішина заявила, що кинула Еллерта, він відповів скріном з Вікіпедії

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розлучилися / instagram.com/ellert_a/

Зірка Кріпосної та переможниця Танців із зірками Ксенія Мішина оголосила про розставання зі своїм коханим Олександром Еллертом, якого сама вибрала на шоу Холостячка.

Дівчина написала в соцмережі Instagram, що розрив стосунків стався "раптово і назавжди". За словами Мішиної, якби вона писала книгу про цей рік свого життя, то за цим сценарієм можна було б "зняти драму".

Еллерт відреагував на допис Мішиної про закінчення стосунків скріншотом з Вікіпедії про те, що таке драма.

"Драма - літературний жанр, п'єса соціального, історичного або побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої - переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій", - йдеться в повідомленні в Instagram Эллерта.

Що конкретно мав на увазі Еллерт незрозуміло: чи він просто пояснює слова Мішиної, чи також бачить стосунки з колишньою коханою як "гострий конфлікт, що розвивається в постійній напрузі".

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Користувачі соцмережі емоційно відреагували на розставання Мішиної та Еллерта. Багато хто впевнений, що пара повинна бути разом. Деякі вважають, що повідомлення про їхній розрив - це просто жарт.

Як повідомляв Главред, у квітні Ксенія Мішина їздила на зйомки в іншу країну і натякнула на розставання - Мішина видалила всі фото з Еллертом в Instagram.

Однак, потім вони "помирилися", і на фіналі Холостяка 2021 пара повідомила, що не лаялася.