Мішина заявила, що кинула Еллерта, він відповів скріном з Вікіпедії

Олександр Еллерт відреагував на допис Ксенії Мішиної про закінчення їхніх стосунків скріншотом з Вікіпедії про те, що означає слово "драма".
Зірка Кріпосної та переможниця Танців із зірками Ксенія Мішина оголосила про розставання зі своїм коханим Олександром Еллертом, якого сама вибрала на шоу Холостячка.
Дівчина написала в соцмережі Instagram, що розрив стосунків стався "раптово і назавжди". За словами Мішиної, якби вона писала книгу про цей рік свого життя, то за цим сценарієм можна було б "зняти драму".
Еллерт відреагував на допис Мішиної про закінчення стосунків скріншотом з Вікіпедії про те, що таке драма.
"Драма - літературний жанр, п'єса соціального, історичного або побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої - переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій", - йдеться в повідомленні в Instagram Эллерта.
Що конкретно мав на увазі Еллерт незрозуміло: чи він просто пояснює слова Мішиної, чи також бачить стосунки з колишньою коханою як "гострий конфлікт, що розвивається в постійній напрузі".
Користувачі соцмережі емоційно відреагували на розставання Мішиної та Еллерта. Багато хто впевнений, що пара повинна бути разом. Деякі вважають, що повідомлення про їхній розрив - це просто жарт.
Як повідомляв Главред, у квітні Ксенія Мішина їздила на зйомки в іншу країну і натякнула на розставання - Мішина видалила всі фото з Еллертом в Instagram.
Однак, потім вони "помирилися", і на фіналі Холостяка 2021 пара повідомила, що не лаялася.