Мільярдер-бабій Білл Гейтс вперше прокоментував своє розлучення

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Мільярдер Білл Гейтс вперше прокоментував своє розведення, а також визнав помилкою спілкування зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Причину розставання із колишньою дружиною він не назвав, але відгукнувся про неї з теплотою і повагою, пише CNN.

"Мелінда - чудова людина. І те, що наше партнерство закінчилося, є причиною моєї великої особистої печалі. Але ми спілкуємося і працюємо у Фонді, щоб наше партнерство тривало. Нам завжди подобалася наша спільна робота", - заявив він.

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Також Гейтс висловив жаль, що спілкувався з Епштейном. Відзначимо, що однією з причин розлучення пари називали невдоволення Мелінди зв'язком чоловіка з Джеффрі, якого визнали винним у секс-торгівлі неповнолітніми.

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"Я провів з ним кілька вечерь в надії на те, що його слова про отримання мільярдів на всесвітню охорону здоров'я через свої контакти виявляться правдою... Це ні в що не втілилося, відносини завершилися, але проводити з ним час було величезною помилкою", – підкреслив бізнесмен.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що він кілька разів неналежно поводився з жінками, які працювали в Microsoft і його благодійному фонді, Гейтс відповів, що шкодує.

"Я думаю, що всі шкодують. Але зараз час для переосмислень, і мені потрібно йти вперед. Моя робота дуже важлива для мене. Всередині сім'ї ми будемо зцілюватися і вчитися на тому, що сталося", – вказав він.

Розлучення Білла Гейтса – про що повідомлялося раніше:

4 травня стало відомо, що легендарний американський комерсант, засновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс розлучається з дружиною Меліндою після 27 років, проведених у шлюбі.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення, заявивши ,що "ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара".

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб", - написала пара в Твіттері.

Вони познайомилися в кінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Білла Microsoft. Вони одружилися на Гаваях в 1994 році. У них є троє дітей.