УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Мільярдер-бабій Білл Гейтс вперше прокоментував своє розлучення

5 серпня 2021, 21:28

Причину розставання з колишньою дружиною він не назвав, але відгукнувся про неї з теплотою і повагою.

/ Medialeaks

Мільярдер Білл Гейтс вперше прокоментував своє розведення, а також визнав помилкою спілкування зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Причину розставання із колишньою дружиною він не назвав, але відгукнувся про неї з теплотою і повагою, пише CNN.

"Мелінда - чудова людина. І те, що наше партнерство закінчилося, є причиною моєї великої особистої печалі. Але ми спілкуємося і працюємо у Фонді, щоб наше партнерство тривало. Нам завжди подобалася наша спільна робота", - заявив він.

читайте такожКолишня Дружина Білла Гейтса повідала про "принади" сімейного життя з мільярдером

Також Гейтс висловив жаль, що спілкувався з Епштейном. Відзначимо, що однією з причин розлучення пари називали невдоволення Мелінди зв'язком чоловіка з Джеффрі, якого визнали винним у секс-торгівлі неповнолітніми.

Реклама

"Я провів з ним кілька вечерь в надії на те, що його слова про отримання мільярдів на всесвітню охорону здоров'я через свої контакти виявляться правдою... Це ні в що не втілилося, відносини завершилися, але проводити з ним час було величезною помилкою", – підкреслив бізнесмен.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що він кілька разів неналежно поводився з жінками, які працювали в Microsoft і його благодійному фонді, Гейтс відповів, що шкодує.

"Я думаю, що всі шкодують. Але зараз час для переосмислень, і мені потрібно йти вперед. Моя робота дуже важлива для мене. Всередині сім'ї ми будемо зцілюватися і вчитися на тому, що сталося", – вказав він.

Розлучення Білла Гейтса – про що повідомлялося раніше:

4 травня стало відомо, що легендарний американський комерсант, засновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс розлучається з дружиною Меліндою після 27 років, проведених у шлюбі.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення, заявивши ,що "ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара".

"Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми прийняли рішення розірвати наш шлюб", - написала пара в Твіттері.

Вони познайомилися в кінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Білла Microsoft. Вони одружилися на Гаваях в 1994 році. У них є троє дітей.

шлюборозлучний процес Білл Гейтс новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моді стрижка на середнє волосся боб з чубчиком: смілива і динамічна зачіска для стильного образуУ моді стрижка на середнє волосся боб з чубчиком: смілива і динамічна зачіска для стильного образу Гороскоп на сьогодні 3 серпня для всіх знаків Зодіаку: тривожні сни або нові знайомстваГороскоп на сьогодні 3 серпня для всіх знаків Зодіаку: тривожні сни або нові знайомства День Марії Магдалини 2021: дата і традиції святаДень Марії Магдалини 2021: дата і традиції свята Україна в "лігві" Лукашенка: Росія вибухнула умовою діалогу щодо ДонбасуУкраїна в "лігві" Лукашенка: Росія вибухнула умовою діалогу щодо Донбасу Прикмети на 4 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 4 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

14:44

Тарантіно заінтригував своїм варіантом фільму про Рембо і назвав його акторський склад

14:40

"Дам вам дороге морозиво": на Закарпатті невідомий заманює дітей до себе в машину

14:22

"Соромно за свою країну": учасниця Олімпіади від України Рижикова поділилася болем від виступу

14:20

Свята у серпні 2021 в Україні: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - дати

13:57

Вчені розповіли, яка кількість алкоголю викликає агресивний рак Відео

Реклама
13:45

Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти Відео

13:31

Лобода записала україномовний кліп Vogue з кліпмейкером Тіни Кароль

13:26

Спека повертається: в Україні вдарить +34 і налетить ураган Відео

13:17

Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку

13:09

У Краматорську рідна школа вбитого бойовиками 16-річного Степана Чубенка носитиме його ім’я Відео

13:03

Фіналістка Холостяка здивувала неймовірною фігурою в нескромному вбранні

12:52

Кинули все і пропали: таємно зниклу сім'ю на Житомирській трасі знайшли Відео

12:35

"Велике будівництво": на Луганщині до жовтня завершать ремонт траси Н-26

12:22

Дефіцит газу у ЄС через шантаж Газпрому: Україна закликала завдати удару по СП-2 перед його запуском

12:17

Беленюк прилетів в Україну і зробив заяву після Олімпіади-2020 Відео

12:16

В окупованому Сімферополі з'явились написи на підтримку Кримської платформи

12:14

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

12:07

Ротару, Барських, Лорак і Лобода - українські артисти їдуть на фестиваль Нова хвиля в Росію

11:53

"Як навесні не буде": Ляшко розповів про новий локдаун в Україні Відео

11:53

Значення імені Христина: характер, щасливий день, сумісність з іншими іменами

Реклама
11:39

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 серпня: пристрасний роман, зради або знайомство з іноземцем Відео

11:31

Крим ніколи не буде "російською територією": Шойгу вибухнув відповіддю Зеленському Відео

11:24

Влаштував бійку і напився: у США неадекватного пасажира літака примотали скотчем до сидіння Відео

11:08

"Ледь відомий колектив вирішив хайпонути": Green Grey звинувачують державу у скасуванні концерту

11:00

Вирішив виміряти глибину: на Вінничині всім селом визволяли хлопчика з собачої нори Відео

10:52

Сильна Україна і потужні реформи: підготовка до перемовин Зеленського і Байдена на фінішній прямій Відео

10:48

Значення імені Борис: доля, характер і сумісність з іншими іменами

10:19

Дивом ніхто не загинув: у Києві дівчина за кермом BMW на шаленій швидкості влетіла в два кіоски Відео

10:00

Полювання за джерелом COVID-19: США отримали величезний каталог даних з лабораторії Уханя - CNN Відео

09:55

На Арабатській стрілці з води витягли мертвого крокодила

09:49

У Дніпрі повісився підполковник СБУ: при ньому була передсмертна записка з іменами "вбивць"

09:25

В Україні вирує ураган: розбиті авто, повалені дерева і потопи Відео

09:19

Місячний календар стрижок на серпень 2021: сприятливі дні Відео

09:13

День ветеринара в Україні 2021: дата, цікаві факти про професію

08:49

"Кидає в людей камінь розбрату": у Путіна емоційно відповіли на інтерв'ю Зеленського Відео

08:18

В Україні почався спалах COVID-19: понад тисячу заражень за добу Відео

08:04

Газпром за крок від добудови СП-2 і обрубав транзит газу до ЄС: експерт заявив про небезпечну гру

08:02

Потрібно більше уколів: Moderna заявила про ефективність третьої дози проти штаму Дельта Відео

07:54

У Польщі розповіли, як Росія використовуватиме Північний потік-2 для шантажу України Відео

07:45

Треба побоюватися голодних бунтів безробітних Погляд

Реклама
07:20

Штам Дельта атакує в найближчі тижні: названо регіони України, які в зоні ризику Відео

07:10

Військова атака Росії у вересні: генерал ЗСУ попередив Україну про небезпеку

06:58

Ціни на найпопулярніший продукт українців рекордно злетять Відео

06:30

Дасть свідчення і когось ними "поховає": що буде далі зі справою Чауса Погляд

06:15

Потужний ураган і град: Україну накриє небезпечна погода Відео

06:02

Jerry Heil випадково засвітила трусики в крихітній міні-сукні і викликала фурор

05:58

Лікар попередила про смертельну небезпеку насіння кавуна Відео

05:28

Російська туристка, яка летіла з Туреччини до Москви, запалила сигарету на борту літака Відео

05:02

Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 серпня: обман, вдалі обставини або несподіванний сюрприз Відео

04:22

Лукашенко згноїть ворогів у в'язниці: під Мінськом будують табір для політв'язнів - CNN

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти