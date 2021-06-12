Михайло Заливако зізнався, скільки разів у нього міг бути секс на Холостяку

Холостяк 2021 / кадр з інтерв'ю

Холостяк 2021 року Михайло Заливако у фіналі шоу вибирав між Юлією Бельченко та Ганною Богдан. У результаті, щасливою переможницею стала Анна Богдан, яка заінтригувала частину фанатів ще спочатку Холостяка.

На шоу часто піднімаються питання сексу та інтиму - зазвичай як на Холостяку, так і на Холостячці головні герої дозволяють собі максимум поцілунки. До того ж, все повинно бути відображено на камери. Але іноді трапляється, що коли камери вимкнені, хімія бере своє.

Михайло Заливако в інтерв'ю для шоу Слава + розповів, чи натякали йому дівчата на секс, і скільки разів він у нього був за сезон.

Холостяк зізнався, що йому прикро, так як жодна дівчина йому цього так і не запропонувала. До того ж він підколов ведучого, запитавши, як вони повинні були це робити, та ще й коли навколо камери.

"То, а як, якщо ми весь час були в кадрі? Якщо ви виходите з кадру - вас відразу розводять редактори. Як це зробити? Там було - не дивитися, не розмовляти. Якщо ви хочете, щось сказати говорите в камеру", - розповів Михайло.читайте такожХолостяк 2021 фінал: кого вибрав Міша у 12 випуску

Про таке рішення він пояснив, що просто дуже відповідальний, і виконує вказівки редакторів.

"Я дуже виконавчий. Я розумію, що все потрібно робити, як треба. Це ж і є реаліті... це цікаво - як я відповім, як ти відповіси. Ну знімайте нас, коли ми стоїмо біля камер", - уточнив Заливако.

Нагадаємо, що в 10 сезоні Холостяка стало відомо, що у Макса Михайлюка був секс як мінімум з однією учасницею - за слухами, це, нібито і стало однією з причин розставання Макса з переможницею шоу Дашею Уляновою.

Раніше хакери зламали сторінку Лесі Нікітюк і виставили її нескромне листування з Михайлом Заливако після закінчення проекту.

Анна Богдан відреагувала на сліую листування Нікітюк з Холостяком.