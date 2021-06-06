Михайло Поплавський ошелешив зізнанням про відставку

Михайло Поплавський / instagram.com/poplavskiy_michail

Український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський розповів, як би він відзначав 30-річчя на посаді керівника художнього ВНЗ.

Під час спілкування з Катею Осадчою для шоу Світське життя, Михайло Поплавський на здавалося б, жартівливе питання про роботу розповів, що планує йти, але не назавжди.

"Я передам повноваження більш молодому ректору, а там буду головою наглядової ради, буду допомагати... У мене такий моторчик всередині, і він не зупиняється, і "під лежачий камінь коньяк не тече". Але розумієте, артист повинен вчасно піти зі сцени, а не його будуть виносити ногами вперед", - пожартував ректор.читайте такожМакс Барських пояснив, чому не знімає кліпи в Україні

Він додав, що завжди має бути почуття міри і межі.

Катя Осадча нагадала йому про будівництво масштабного особняка в Іспанії. Артист пояснив, що там 262 метри, і пару гектарів землі, де він сам збирається ростити "огірочки і помідорчики".

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