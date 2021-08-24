Миттєво опухло обличчя і стало важко дихати: Влад Яма після вечері в ресторані потрапив до лікарні

Влад Яма потрапив до лікарні / instagram.com/vladyama_official/

Хореограф і суддя шоу Танці з зірками Влад Яма після вечері в ресторані Києва опинився в лікарні.

Як розповів в Instagram Яма, після приємної вечері в столичному закладі у нього вночі почалася гостра алергічна реакція - стався набряк очей і горла, дуже ускладнилося дихання.

У підсумку дружина Влада Ліліана зателефонувала медикам і викликала "швидку допомогу".

Прибулі лікарі діагностували у хореографа набряк Квінке. Це сильний прояв алергічної реакції, яке вимагає негайної допомоги фахівців.

Недуга ще називають гігантської кропив'янкою або ангіоневротичним набряком. Захворювання характеризується набряком шкіри, підшкірної клітковини, а так само слизової оболонки різних органів і систем (дихальної, травної, сечовидільної).

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Як розповів Яма, набряк стався через мед у страві, який в ресторані додали замість карамелі, зазначеної в меню.

Як зазначив Влад, у закладі принесли свої вибачення і "пообіцяли зробити висновки".

"Хоча така помилка іноді може коштувати життя", - підкреслив 39-річний танцівник.

Нагадаємо, на телеканалі 1+1 стартувало перше в Україні денне інфотейнмент-шоу - Твій День, в якому глядачі разом з ведучими, гостями та експертами зможуть проживати головні події в легкому і невимушеному форматі. Влад Яма розповів, як став ведучим шоу.