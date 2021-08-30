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Місце Осадчої у Світському житті передали фіналістці Танців з зірками

30 серпня 2021, 11:38

Олімпійська призерка Анна Різатдінова прийняла естафету на Світському житті.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова / instagram.com/anna_rizatdinova

Постійна ведуча Світського життя Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня. Хоч 20 числа вона вже виходила в ефір з пологової палати, а 24 серпня записала кілька інтерв'ю для свого шоу, поки що Осадча у декретній відпустці.

Поки ведуча Світського життя займається новонародженим сином, на проекті її підміняють українські зірки.

Нові випуски готували вже троє українських знаменитостей, а тепер розсекретили ім'я четвертої ведучої Світського життя.

У сторіз Світського життя показали, що Анна Різатдінова брала інтерв'ю у знаменитостей для нового випуску шоу. На вихідних у Києві проходили велопробіг і марафон, які були висвітлені Різатдіновою.

"Скоро в Світському житті", - написали творці шоу, публікуючи кадри з Різатдіновою.

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Осадчу вже замінювали Олександра Зарицька з групи Kazka та Наталія Могилевська.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Дантес зайняв місце Осадчої на Світському житті в новому випуску.

Всі нові випуски Світського життя виходять на 1+1 з 5 вересня о 18-30 - за новим графіком.

Подивитися всі випуски Світського життя онлайн можна на сайті 1plus1 video.

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Ганна Різатдінова Світське життя новини шоу бізнесу
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