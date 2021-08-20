Melovin став учасником Танців з зірками 2021 і передав challenge спортсмену

Melovin / 1+1

Український артист Melovin, який здійснив камінг-аут на Atlas Weekend 2021, прийняв танцізіркаміchallenge і вирішив йти на 5 сезон головного танцювального шоу країни.

Melovin в Instagram опублікував відео, на якому йому дзвонять сотні номерів з проханнями прокоментувати то камінг-аут, то якісь дурниці, але він взяв трубку тільки від Танців з зірками. Відразу ж навколо нього з'явилися диско-кулі, а співак прямо з ліжка і халата вистрибнув і побіг на репетиції.

"Люблю робити те, чого від мене точно не очікують. Танці з зірками стануть відмінним трампліном і виходом зі звичного музичного середовища у щось нове. Якщо когось і цікавить участь заради участі, то мене цікавить саме перемога в шоу", - прокоментував він свою участь.

Він передав естафету Станіславу Горуні - українському спортсмену і призеру Олімпіади в Токіо.

Учасники Танців з зірками 2021

співачка Джамала, учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, артист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee співак Melovin.

Прийняв виклик і чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками.

До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни-прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.