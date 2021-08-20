Melovin став учасником Танців з зірками 2021 і передав challenge спортсмену

Співак Melovin йде на 5 сезон Танці з зірками.
Український артист Melovin, який здійснив камінг-аут на Atlas Weekend 2021, прийняв танцізіркаміchallenge і вирішив йти на 5 сезон головного танцювального шоу країни.
Melovin в Instagram опублікував відео, на якому йому дзвонять сотні номерів з проханнями прокоментувати то камінг-аут, то якісь дурниці, але він взяв трубку тільки від Танців з зірками. Відразу ж навколо нього з'явилися диско-кулі, а співак прямо з ліжка і халата вистрибнув і побіг на репетиції.
"Люблю робити те, чого від мене точно не очікують. Танці з зірками стануть відмінним трампліном і виходом зі звичного музичного середовища у щось нове. Якщо когось і цікавить участь заради участі, то мене цікавить саме перемога в шоу", - прокоментував він свою участь.
Він передав естафету Станіславу Горуні - українському спортсмену і призеру Олімпіади в Токіо.
Учасники Танців з зірками 2021
- співачка Джамала,
- учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,
- український актор Олексій Суровцев,
- гумористка Анастасія Оруджова,
- артист Іван Люленов,
- актор Костянтин Войтенко,
- співак KADNAY,
- співачка Євгенія Власова,
- актор Артур Логай,
- співачка Lida Lee
- співак Melovin.
Прийняв виклик і чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками.
До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни-прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.