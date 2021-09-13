Melovin 6 років приховував стосунки з хлопцем до камінг-ауту в Києві

Melovin / Instagram

Український співак Мelovin, якому погрожували через камінг-аут, зізнався, що у нього були стосунки з хлопцем, які він приховував, і які тривали близько шести років.

Під час інтерв'ю шоу Світське життя Melovin розповів, що весь час боявся, що їх хтось зловить і розкриє. А розлучилися вони через те, що як пара були занадто холодними і спокійними.

"Шість років я був у відносинах. У відносинах з хлопцем, і я дуже боявся, що хтось дізнається. Що прийде Катя Осадча і усім розповість", - пожартував він.

Співак з 13 років знав, що він бісексуал, а відкрився світу тільки в 24 роки.читайте також"Сіють гомофобію": камінг-аут Melovin вирізали з ефіру - українці розкритикували телеканал

"Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу, і навпаки. Я дуже неоднозначна людина", - заявив Melovin, відповідаючи на питання про відносини.

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Він сказав, що у нього зараз немає пари, хоч є натяки як від хлопців, так і від дівчат, особливо після його камінг-ауту.

"Поки, мені здається, що я не готовий до відносин. Тому я поки не шукаю відносин, але ці відносини шукають Мене. Тому що після камінг-ауту я отримую безліч повідомлень", - з посмішкою розповів артист.

Нещодавно здійснив камінг-аут Melovin розповів про свої регулярні заняття з психотерапевтом.