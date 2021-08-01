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Меган Макрл "підступно" спланувала заміжжя і весілля з принцом Гаррі - ЗМІ

1 серпня 2021, 14:50

Британські ЗМІ опублікували нову історію "очевидців", які нібито розкривають "плани" актриси.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

У Британії пояснили, як актриса Форс-мажорів Меган Маркл планувала своє заміжжя і кар'єру завдяки принцу Гаррі.

Як пише Mirror, Королівський експерт Джонатан Сакердотті в ефірі одного з британських каналів висловив свою думку про Меган Маркл. Він вважає, що саме амбіції зіграли роль в її шлюбі.

Було висловлено припущення, що 39-річна акторка допомагає керувати новою імперією, яку вона і принц Гаррі створюють за межами королівської сім'ї.

Королівський коментатор Джонатан Сакердоті оголосив, що Меган Маркл незабаром збирається переходити до політичної кар'єри.читайте такожМеган Маркл і принц Гаррі почали співпрацю зі Spotify

Він вважає, що Меган "добре знала", що спорідненість з королівською сім'єю підвищить її репутацію і популярність у всьому світі.

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"Вона росла з високими амбіціями і почала досягати їх як актриса, - очевидно, не дуже успішна актриса з точки зору міжнародної популярності",- додав він.

Також експерт додав, що він не хоче повністю відмовлятися від ідеї романтичної історії, але не радить забувати про те, що Меган і так знала, що буде з її популярністю після весілля.

"Я не хочу бути повністю неромантичним - можливо, вона дійсно закохалася в Гаррі, може бути, їх стосунки також є відносинами партнерства і любові в цьому відношенні. Але я думаю, ви не вийдете заміж за королівську сім'ю, не знаючи, як це вплине на вашу репутацію і популярність на міжнародному рівні", - підкреслив Сакердоті.

Нагадаємо, кар'єра Меган Маркл різко злетіла до небес в компанії Netflix.

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