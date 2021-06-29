Меган Фокс зробила камінг-аут і викликала фурор

Меган Фокс / кадр з фільму Till Die via Instagram

Меган Фокс вже 20 років приховує те, що вона бісексуалка. Співачка зважилася розкрити це під час місяця підтримки ЛГБТ.

У своєму Instagram вона показала манікюр в кольорах веселки, який взяли собі як символ ЛГБТ-суспільство.

"Буква B в LGBTQIA вже більше двох десятиліть", - написала зірка.

Шанувальники і друзі підтримали її в цьому визнанні.

"Бі-королева", "Коли вона пішла відразу двома шляхами", "Меган, Я не можу повірити в це", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що ще в квітні, після того, як потрапив свого часу в кілька скандалів, знаменитий Холостяк здійснив камінг-аут, і зізнався, що вже давно відчував себе не таким як усі.