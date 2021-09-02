Маскарад 2 сезон - дата виходу шоу, учасники та містичні герої

Маскарад 2 сезон - дата виходу / 1+1

Популярне на 1+1 шоу Маскарад 2021 виходить на екрани 18 вересня о 20-20. Маскарад-це адаптація румунського формату Mysteries in the spotlight. У шоу дві команди зірки відгадують своїх колег в костюмах, поки ті демонструють свої таланти-танцюють, співають і здійснюють акробатичні номери.

У новому сезоні герої шоу не тільки співають і показують акробатичні номери, але і танцюють, грають на музичних інструментах.

У другому сезоні шоу Маскарад поміняли повністю ведучого і зірок-учасників.

Новим ведучим шоу Маскарад став Артем Мірошниченко. Капітаном першої команди став Юрій Ткач, а до складу його трійку увійшли телеведуча Маша Єфросиніна і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

Місце капітана другого тріо зайняв гуморист Ігор Ласточкін, а його компаньйонами стали примадонна української музичної індустрії Ірина Білик і співак Дантес.

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Кожного епізоду зірки будуть влаштовувати Ліпсінк Баттл, який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези, які артисти, актори або спортсмени ховаються за казковими образами. Переможця баттла визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального додатку в смартфоні.

Маскарад 2 сезон - зіркові учасники

Кішка. За легендою шоу, кішка - це мудра, грайлива, трохи хижа і безумовно сексуальна героїня. Вона з'явилася ще в ті далекі і дикі часи, коли планета Земля була юною. З тих пір кішка - улюблене створіння людей. У Стародавньому Єгипті їх обожнювали в прямому сенсі слова. Образ героїні-це чорний обтягуючий костюм, всипаний тисячею золотих страз і елементами єгипетської символіки, а голову казкової кішки прикрашають грайливі вушка З золотим декором.

Маскарад 2 сезон-кішка / 1+1

Бабайка. За легендою шоу, Бабайка - це міфічна істота, якою батьки лякають маленьких і неслухняних дітей, але насправді він добрий і щирий персонаж. Тіло героя покриває пухнаста біла шерсть, а ще Бабайка має великі вушка небесного кольору і чорний блискучий мікрофон.

Маскарад 2 сезон-Бабайка / 1+1

Гуска. Гуска господиня, виконала пісню Adele і влаштувала справжній перформанс. Її образ складається з пишного блакитного сукні, декорованого великою кількістю рожевих і білих рюш, а голову прикрашає кокетлива об'ємна капелюшок. За легендою шоу, гуска любить домашній затишок і благополуччя в родині, чистоту і порядок, смачно готувати, а також повчати дітей і виховувати чоловіка.

Маскарад 2 сезон-гуска / 1+1

Нептун. За легендою проекту, Нептун - міфологічний персонаж, бог морів. Він сильний, привабливий і не може втриматися, щоб не спокушати красивих жінок. Костюм Нептуна зшитий з темно-зеленої блискучої тканини, а голову казкового персонажа прикрашає золота корона, всипана дорогоцінними каменями.

Маскарад 2 сезон-Нептун / 1+1

Всього глядачі шоу Маскарад побачать 19 образів. Над їх створенням майстри працювали цілий рік. Крім Нептуна, глядачам вже знайомі папуга, Арлекін і гуска господиня.

Дивитися онлайн всі випуски шоу Маскарад можна буде на сайті 1+1video.