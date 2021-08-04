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Maruv зізналася, коли влаштовує концерт у Києві та тур Україною

4 серпня 2021, 14:27

Співачка Анна Корсун, яка живе і працює в Росії, готується до туру по Україні

Maruv
Maruv / Instagram

Співачка Maruv пов'язана зі скандалом, тому що під час Нацвідбору на Євробачення вона перемогла, але не стала відмовлятися від концертів в Росії - у неї контракт з продюсерським центром.

Перед початком карантину Maruv поїхала в Росію, де залишилася на постійне проживання. Але під час спілкування з шанувальниками в сторіз вона зізналася, що скучила дуже сильно за Україною, і планує тур і концерт в Києві.

Але поки що все заплановано на 2022 рік.

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Восени в сентбре Марув обіцяє новий альбом, і новий кліп, який сподобатися всім еепоклоннікам.

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Але вона не стала розсекречувати подробиць майбутнього альбому.

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Нагадаємо, що любителька Росії Світлана Лобода підтвердила концерти в Україні і зізналася в коханні країні, в якій не живе після окупації Криму Росією.

Maruv новини шоу бізнесу
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