Maruv зізналася, коли влаштовує концерт у Києві та тур Україною

Maruv / Instagram

Співачка Maruv пов'язана зі скандалом, тому що під час Нацвідбору на Євробачення вона перемогла, але не стала відмовлятися від концертів в Росії - у неї контракт з продюсерським центром.

Перед початком карантину Maruv поїхала в Росію, де залишилася на постійне проживання. Але під час спілкування з шанувальниками в сторіз вона зізналася, що скучила дуже сильно за Україною, і планує тур і концерт в Києві.

Але поки що все заплановано на 2022 рік.

Восени в сентбре Марув обіцяє новий альбом, і новий кліп, який сподобатися всім еепоклоннікам.

Але вона не стала розсекречувати подробиць майбутнього альбому.

Нагадаємо, що любителька Росії Світлана Лобода підтвердила концерти в Україні і зізналася в коханні країні, в якій не живе після окупації Криму Росією.