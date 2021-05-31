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Марина Боржемська зізналась, де з нею можна познайомитися і про якого чоловіка мріє

31 травня 2021, 10:14

Марина Боржемська, яка разом з В'ячеславом Узєлковим тренувала учасників "Зважені та Щасливі", розповіла про особисте життя.

Марина Боржемська
Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina/

Спортсменка, фітнес тренер, телеведуча і блогер Марина Боржемська пояснила, якого чоловіка собі вибирає, і що думає про роман колишнього коханого.

На шоу Світське життя Каті Осадчій Марина розсекретила, у яких чоловіків є шанс її завоювати, і де з нею познаймитися.

"Я не хочу образити тих чоловіків, з якими ходила на побачення, але все ж для мене дуже важливий розум і відповідальність, а ти відразу помічаєш. Чоловікам складно приховати свій характер, а я, вже доросла жінка, зчитую з першої хвилини. Де зі мною можна познайомитися? У супермаркеті, на автомийці", — поділилася Марина.

Після скандального розлучення з боксером і тренером пройшло вже два роки. Недавно Узєлков зізнався, що у нього почалися серйозні стосунки. Екс-кохана і партнерка по реаліті-шоу розповіла, як відреагувала на це повідомлення і нові відносини колишнього.

"Я дуже щаслива за нього, правда. Мені хочеться, щоб він щасливий, щоб його любили, мені дуже хочеться, щоб він пішов у ці відносини і йому було комфортно", - зазначила жінка.

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Нагадаємо, Узєлков і Боржемська розлучилися в 2018 році – після 20 років шлюбу дружина боксера подала на розлучення.

У пари є двоє дітей - син Роберт і дочка Олівія.

У квітні 2020 року Боржемська заявила, що висловлювання екс-чоловіка на її адресу віддаляють від нього їхніх дітей. Узєлков на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на коментарі передплатників, заявив, що екс-дружина перешкоджала його спілкуванню зі своєю матір'ю.

Новий випуск шоу Світське життя вийшов ввечері 29 травня. Дивитися онлайн новий випуск, і всі попередні можна на сайті 1plus1video.

Катерина Осадчая Світське життя В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
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