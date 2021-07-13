Марго Роббі втомилася від Харлі Квінн і готова покинути роль

Актриса Марго Роббі не знає, коли вона знову зіграє Харлі Квінн.
Австралійська актриса Марго Роббі зізналася, що роль Харлі Квінн її втомила - після відразу серії картин від DC Films з її участю.
Як повідомляє EW, вона зіграла в трьох фільмах за останні п'ять років, і не готова більше грати суперлиходійку найближчим часом.
"Я начебто така, "Ох, мені потрібно відпочити від Харлі, тому що вона втомлює". Я не знаю, коли ми побачимо її наступного разу. Я заінтригована, як і всі інші", - розповіла актриса.
Тим більше Марго Роббі заінтригована тим, яка доля буде у Харлі Квінн в кіновсесвіті, бо у версії Зака Снайдера згадується, що арлекінша померла на руках у Джокера.читайте такожРецензія на фільм Хижі птахи 2020 - Загін самогубців в стилі Дедпула
Однак, Warner Bros вже переписують кіновсесвіт Снайдера, так що доля супутниці Джокера, однієї з лідерів Загону самогубців залишається загадкою.
Крайній фільм Марго Роббі в ролі Харлі Квінн - Загін самогубців 2.
Загін самогубців 2 - актори і ролі
- Марго Роббі - Харлі Квінн;
- Ідріс Ельба - Бладспот;
- Джон Сіна - Крістофер Сміт / Миротворець;
- Юель Кіннаман - Рік Фег;
- Джай Кортні - Джордж Харкнесс / Капітан бумеранг;
- Пітер Капальді - Кліффворд ДеВо / Мислитель;
- Тайка Вайтити;
- Нейтан Філіон - Флойб Беркін / Флойд-Відірви-Руку;
- Сильвестр Сталлоне,
- Віола Девіс - Аманда Уолкер;
- Девід Дастмалчіан - Абнел Крілл / людина в горошок;
- Даніела Мельхіор - Щуроловка 2;
- Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;
- Еліс Брага - Сол Сорія;
- Піт Девідсон - Річард Хертц / Блекгард;
- Хоакін Косіо - Матео Суарес;
- Хуан Дієго Ботто,
- Сторм Рейд - Тіла;
- Стів Еджі - Джон Економос і Нінуе Король Акул;
- Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);
- Мейлін Нг - Монгол, прибулець;
- Флула Борг - Спис;
- Дженніфер Холланд - Емілія Харкорт;
- Тінаше Каджезе - Фло Кроулі;
Нагадаємо, Загін самогубців-2 виходить у всіх кінотеатрах 8 серпня 2021 року.