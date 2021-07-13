Марго Роббі втомилася від Харлі Квінн і готова покинути роль

Марго Роббі-Харлі Квінн / кадр з трейлера Загін самогубців-2

Австралійська актриса Марго Роббі зізналася, що роль Харлі Квінн її втомила - після відразу серії картин від DC Films з її участю.

Як повідомляє EW, вона зіграла в трьох фільмах за останні п'ять років, і не готова більше грати суперлиходійку найближчим часом.

"Я начебто така, "Ох, мені потрібно відпочити від Харлі, тому що вона втомлює". Я не знаю, коли ми побачимо її наступного разу. Я заінтригована, як і всі інші", - розповіла актриса.

Тим більше Марго Роббі заінтригована тим, яка доля буде у Харлі Квінн в кіновсесвіті, бо у версії Зака Снайдера згадується, що арлекінша померла на руках у Джокера.читайте такожРецензія на фільм Хижі птахи 2020 - Загін самогубців в стилі Дедпула

Однак, Warner Bros вже переписують кіновсесвіт Снайдера, так що доля супутниці Джокера, однієї з лідерів Загону самогубців залишається загадкою.

Крайній фільм Марго Роббі в ролі Харлі Квінн - Загін самогубців 2.

Загін самогубців 2 - актори і ролі

Марго Роббі - Харлі Квінн;

Ідріс Ельба - Бладспот;

Джон Сіна - Крістофер Сміт / Миротворець;

Юель Кіннаман - Рік Фег;

Джай Кортні - Джордж Харкнесс / Капітан бумеранг;

Пітер Капальді - Кліффворд ДеВо / Мислитель;

Тайка Вайтити;

Нейтан Філіон - Флойб Беркін / Флойд-Відірви-Руку;

Сильвестр Сталлоне,

Віола Девіс - Аманда Уолкер;

Девід Дастмалчіан - Абнел Крілл / людина в горошок;

Даніела Мельхіор - Щуроловка 2;

Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;

Еліс Брага - Сол Сорія;

Піт Девідсон - Річард Хертц / Блекгард;

Хоакін Косіо - Матео Суарес;

Хуан Дієго Ботто,

Сторм Рейд - Тіла;

Стів Еджі - Джон Економос і Нінуе Король Акул;

Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);

Мейлін Нг - Монгол, прибулець;

Флула Борг - Спис;

Дженніфер Холланд - Емілія Харкорт;

Тінаше Каджезе - Фло Кроулі;

Нагадаємо, Загін самогубців-2 виходить у всіх кінотеатрах 8 серпня 2021 року.