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Марго Роббі втомилася від Харлі Квінн і готова покинути роль

13 липня 2021, 12:50

Актриса Марго Роббі не знає, коли вона знову зіграє Харлі Квінн.

Марго Роббі-Харлі Квінн
Марго Роббі-Харлі Квінн / кадр з трейлера Загін самогубців-2

Австралійська актриса Марго Роббі зізналася, що роль Харлі Квінн її втомила - після відразу серії картин від DC Films з її участю.

Як повідомляє EW, вона зіграла в трьох фільмах за останні п'ять років, і не готова більше грати суперлиходійку найближчим часом.

"Я начебто така, "Ох, мені потрібно відпочити від Харлі, тому що вона втомлює". Я не знаю, коли ми побачимо її наступного разу. Я заінтригована, як і всі інші", - розповіла актриса.

Тим більше Марго Роббі заінтригована тим, яка доля буде у Харлі Квінн в кіновсесвіті, бо у версії Зака Снайдера згадується, що арлекінша померла на руках у Джокера.читайте такожРецензія на фільм Хижі птахи 2020 - Загін самогубців в стилі Дедпула

Однак, Warner Bros вже переписують кіновсесвіт Снайдера, так що доля супутниці Джокера, однієї з лідерів Загону самогубців залишається загадкою.

Крайній фільм Марго Роббі в ролі Харлі Квінн - Загін самогубців 2.

Загін самогубців 2 - актори і ролі

  • Марго Роббі - Харлі Квінн;
  • Ідріс Ельба - Бладспот;
  • Джон Сіна - Крістофер Сміт / Миротворець;
  • Юель Кіннаман - Рік Фег;
  • Джай Кортні - Джордж Харкнесс / Капітан бумеранг;
  • Пітер Капальді - Кліффворд ДеВо / Мислитель;
  • Тайка Вайтити;
  • Нейтан Філіон - Флойб Беркін / Флойд-Відірви-Руку;
  • Сильвестр Сталлоне,
  • Віола Девіс - Аманда Уолкер;
  • Девід Дастмалчіан - Абнел Крілл / людина в горошок;
  • Даніела Мельхіор - Щуроловка 2;
  • Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;
  • Еліс Брага - Сол Сорія;
  • Піт Девідсон - Річард Хертц / Блекгард;
  • Хоакін Косіо - Матео Суарес;
  • Хуан Дієго Ботто,
  • Сторм Рейд - Тіла;
  • Стів Еджі - Джон Економос і Нінуе Король Акул;
  • Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);
  • Мейлін Нг - Монгол, прибулець;
  • Флула Борг - Спис;
  • Дженніфер Холланд - Емілія Харкорт;
  • Тінаше Каджезе - Фло Кроулі;

Нагадаємо, Загін самогубців-2 виходить у всіх кінотеатрах 8 серпня 2021 року.

Марго Роббі новини шоу бізнесу новини кіно Харлі Квінн
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