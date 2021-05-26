MamaRika і Сергій Середа готуються стати батьками вперше

MamaRika вагітна / УНІАН

Співачка MamaRika і її чоловік Сергій Середа чекають нового члена в сім'ї. Після того, як вони останні місяці активно переїжджали і шукали нове житло, стало відомо, що вони також працювали над поповненням своєї сім'ї.

Про це майбутні батьки розповіли у себе в Instagram.

"Настав час розкрити наш маленький секрет", - пише Сергій.

"Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою", - зізналася співачка.

Крім того, MamaRika і Сергій Середа прикрасили обкладинку журналу "Отдохни", який вийде в продаж 28 травня, і розповіли всі подробиці вагітності.

MamaRika скоро стане мамою / Антон Мухін, Владлен Лисенко

"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде колишньою і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо - це пік щастя нашої сім'ї і величезна подяка Богу за те, що почув наші молитви", – ділиться MamaRika.

MamaRika і Сергій Середа стануть батьками / Антон Мухін, Владлен Лисенко

"Можу без перебільшення сказати, що в цей момент я відчув себе найщасливішою людиною на землі! Як зараз пам'ятаю: я знаходився в залі і туди зайшла Настя, вона не встигла і слова вимовити, а я, глянувши на неї, відразу зрозумів, що скоро стану батьком!",- відверто розповідає Сергій Середа.

Нагадаємо, що Юлія Кочеткова повідомила про те, що вийшла заміж 17 березня 2020 року - перед введенням карантину в Україні та світі, і оголошенням пандемії коронавируса.

Вони одружилися з Сергієм Середою в Таїланді після років відносин.

Раніше телеведучий Сергій Притула повідомив про поповнення в родині.

Подивитися серіал Одного разу в Одесі, де MamaRika зіграла Юлю, можна на сайті 1plus1 video.