Мама Скрябіна емоційно відреагувала на "виступ" загиблого сина на Олімпійському

Мати знаменитого українського музиканта Ольга Кузьменко емоційно звернулася до творців концерту ДНК на Олімпійському.
Організатори концерту до Дня Незалежності на НСК Олімпійському "оживили" Андрія Кузьменка, щоб він заспівав свою знамениту пісню "Люди, як кораблі". Виступ викликав овації глядачів і бурхливу реакцію користувачів Мережі, коли потрапив на Youtube.
Мама Андрія Кузьменка оцінила виступ Скрябіна у своєму Facebook. Вона подякувала організаторам концерту на НСК Олімпійському 24 серпня.
"Величезне відчуття гордості за свою суверенну державу Україну переповнювало мою душу! Але коли на величезному екрані появився мій син , якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями - це було фантастичне відчуття!! Ніби реально ожив Андрійко, усміхався і співав свої Кораблі!!І я розумію, що це голограма, серце радіє неймовірно, що він ПОВЕРНУВСЯ, бо всі його так хочуть ще хоч раз побачити, поспівати разом і доторкнутися до його душі!",- пише жінка.
Вона подумала, що думки матеріали, і таким чином вони стали реальними, тим більше, що багато людей хотіли знову бачити Андрія Кузьменка живим.читайте такожНа концерті до Дня Незалежності на Олімпійському заспівав Кузьма Скрябін - реакція українців
"Я дякую вам всім, дорогі мої українці, що силою мільйонів думок, ви все таки запросили Кузьму на зустріч з вами в такий урочистий для Всіх нас час!!! Дякую від всього серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам і виконавцям та режисерам! Дякую вам, люди, напевно сказав би вам всім Кузьма!", - зізналася вона.
У коментарях її підтримали емоджі у вигляді сердечок і теплими словами:
"Мамо Андрія, ви мене до сліз довели..... Дякуємо Вам Батьки, за Андрія!!!!",
"То було просто до мурашок! Емоції радості, суму, туги змішалися і прорвалися слізьми! Ніби дійсно Андрій повернувся, щоб показати- я завжди поряд, я з вами, люди! І то дійсно так - тисячі відданих сердець втілилися в образі Кузьми, наша любов, наша подяка Великому Артисту! Я вже декілька днів під враженням! Ніяка фізична смерть не може забрати у нас того, хто живе в серці!!!!"
"Дякуємо Вам!".
Нагадаємо, що до цього мама Скрябіна зізналася, що після смерті пісні її сина оцінили в 44 гривні в місяць.
На початку серпня 2021 Ольга Кузьменко розповіла про "рейдерське" захоплення ютуб-каналу Скрябіна, на якому були розміщені його пісні - агентство Moon Records відправила 38 скарг на порушення авторських прав каналом, а вже після 3 подібних скарг Ютуб блокує канали.
Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в трагічній ДТП.