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Мама Скрябіна емоційно відреагувала на "виступ" загиблого сина на Олімпійському

27 серпня 2021, 10:32

Мати знаменитого українського музиканта Ольга Кузьменко емоційно звернулася до творців концерту ДНК на Олімпійському.

Андрій Кузьменко-Скрябін
Андрій Кузьменко - Скрябін / УНІАН

Організатори концерту до Дня Незалежності на НСК Олімпійському "оживили" Андрія Кузьменка, щоб він заспівав свою знамениту пісню "Люди, як кораблі". Виступ викликав овації глядачів і бурхливу реакцію користувачів Мережі, коли потрапив на Youtube.

Мама Андрія Кузьменка оцінила виступ Скрябіна у своєму Facebook. Вона подякувала організаторам концерту на НСК Олімпійському 24 серпня.

"Величезне відчуття гордості за свою суверенну державу Україну переповнювало мою душу! Але коли на величезному екрані появився мій син , якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями - це було фантастичне відчуття!! Ніби реально ожив Андрійко, усміхався і співав свої Кораблі!!І я розумію, що це голограма, серце радіє неймовірно, що він ПОВЕРНУВСЯ, бо всі його так хочуть ще хоч раз побачити, поспівати разом і доторкнутися до його душі!",- пише жінка.

Вона подумала, що думки матеріали, і таким чином вони стали реальними, тим більше, що багато людей хотіли знову бачити Андрія Кузьменка живим.читайте такожНа концерті до Дня Незалежності на Олімпійському заспівав Кузьма Скрябін - реакція українців

"Я дякую вам всім, дорогі мої українці, що силою мільйонів думок, ви все таки запросили Кузьму на зустріч з вами в такий урочистий для Всіх нас час!!! Дякую від всього серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам і виконавцям та режисерам! Дякую вам, люди, напевно сказав би вам всім Кузьма!", - зізналася вона.

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У коментарях її підтримали емоджі у вигляді сердечок і теплими словами:

"Мамо Андрія, ви мене до сліз довели..... Дякуємо Вам Батьки, за Андрія!!!!",

"То було просто до мурашок! Емоції радості, суму, туги змішалися і прорвалися слізьми! Ніби дійсно Андрій повернувся, щоб показати- я завжди поряд, я з вами, люди! І то дійсно так - тисячі відданих сердець втілилися в образі Кузьми, наша любов, наша подяка Великому Артисту! Я вже декілька днів під враженням! Ніяка фізична смерть не може забрати у нас того, хто живе в серці!!!!"

"Дякуємо Вам!".

Нагадаємо, що до цього мама Скрябіна зізналася, що після смерті пісні її сина оцінили в 44 гривні в місяць.

На початку серпня 2021 Ольга Кузьменко розповіла про "рейдерське" захоплення ютуб-каналу Скрябіна, на якому були розміщені його пісні - агентство Moon Records відправила 38 скарг на порушення авторських прав каналом, а вже після 3 подібних скарг Ютуб блокує канали.

Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в трагічній ДТП.

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Скрябин Андрій Кузьменко Мама Скрябіна
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