"Мама стогнала, а я ридала": Полякова, яка пережила дитячу травму, вилила душу Єфросиніній

Співачка була досить відвертою / скріншот з відео

Українська співачка Оля Полякова зробила відверте зізнання про своє дитинство. Обговорюючи тему сексуального життя батьків дорослих дітей з Марією Єфросиніною, співачка зізналася, що плакала, коли чула, що її мати ночами стогне.

Під час їх бесіда Єфросініна зазначила, що починаючи з 13-річного віку у дитини починається період сепарації від батьків. І в цей час дитина не повинна бачити та знати, що батьки в сусідній кімнаті займаються сексом.

Полякова її підтримала, згадавши, що їй довелося пережити в дитинстві.

"Я розповім, яка травма була у мене з цим пов'язана. Я жила в одній кімнаті з батьками. Прокинулася, мама стогнала, був певний скрип. І я лежала в ліжку і ридала, тому що мені здавалося, що він заподіює їй дикі страждання", – заявила артистка.

Співачка зізналася, що в той момент не розуміла, що відбувається.

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"Я думала, їй, напевно, погано, якщо вона стогне. Причому я про секс все знала, але не могла це з'єднати з мамою", – розповіла Полякова.

Раніше ми розповідали, що Оля Полякова виправдала матюки своєї дочки. Артистка не стала протистояти тому, щоб її дочка виконувала пісні з нецензурними словами, оскільки хоче дати їй шанс самореалізуватися.