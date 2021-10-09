"Мало мізків": Ігор Кондратюк розсердився на Ані Лорак після її зізнання про життя в Росії

Ані Лорак вперше за 7 років розповіла чому гастролює в РФ / скріншот з відео

Шоумен і продюсер Ігор Кондратюк різко висловився у бік Алі Лорак, яка вперше за багато років дала інтерв'ю українському телеканалу.

У коментарі "ЖВЛ" співачка пояснила, що виступає в Росії, бо "дарує музику без кордонів". На думку Кондратюка, Ані Лорак "закопала" себе свіжим інтерв'ю.

"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, в якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається. Вона навіть не зрозуміла чому "її не підтримали українські політики", - написав продюсер на своїй сторінці в Facebook.

Також Кондратюк обурився, що держава не урізає права тих зірок, які перемикнутися на бік Росії. Він сміливо називає їх колабораціоністами.

читайте такожПерша за 7 років: Ані Лорак показала кадри з кліпу на пісню українською мовою"Воююча з агресором держава Україна повинна б назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їх громадянські права", — підсумував шоумен.

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Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити будь-які концерти російських зірок в Україні. Він проти того, щоб один артист виступав і для росіян-окупантів, і для українців.

Шоумен назвав "диким і безчесним" те, що концерти росіян в Україні досі не заборонені. Також він додав, що дозволяти російським зіркам виступати в Україні – це нонсенс і колаборація з агресором.