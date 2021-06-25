МакЅим захворіла на коронавірус - стан співачки погіршується

Співачка МакЅим / instagram.com/maksimartist/

Російська співачка МакЅим (Марина Абросімова) з 14 червня хворіє на коронавірус. Вперше вона розповіла про це в своєму Instagram. Тиждень тому з'явилася інформація, що дівчину ввели в штучну кому.

Як повідомляє телеграм-канал Звездач, співачка МакЅим тепер перейшла в групу хворих у важкому стані

"Її перевели в умовну групу "КТ-4", до якої відносять всіх хворих COVID-19 з великим відсотком ураження легень. У МакЅим пораження більше 75%", - сказано в повідомленні.

Раніше представник артистки виданню kp.ru розповів, що незважаючи на зусилля лікарів, прогресу в її лікуванні не спостерігається.

"МакЅим як і раніше знаходиться в медикаментозному сні. У неї стан стабільний. Але про прогнози виведення з ШВЛ поки рано говорити, тому що для цього повинні бути поліпшення. Показники повинні бути кращими", - поділилася помічниця співачки новинами.

Раніше з'явилися подробиці стану Лариси Доліної, яка хворіє на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.