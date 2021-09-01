МакЅим з донькою засвітилася на перше вересня в школі

Російська співачка після того, як перехворіла на коронавірус, привела молодшу дочку в школу.
Співачку МакЅим, яка місяць тому вийшла з коми, була помічена на лінійці молодшої дочки в Москві.
Як повідомляє teleprogramma.pro, фото зі співачкою МакЅим облетіло всю мережу.
"Першого вересня співачка МакЅим сама привела молодшу дочку, шестирічну Марію до школи. Спадкоємиця популярної вокалістки пішла в перший клас елітної московської школи номер 1287", - пише видання.
Співачка МакЅим постала в білій блузі і чорних брюках по фігурі. На знімку, зробленому біля шкільного ганку, співачка МакЅим стоїть поруч з директором навчального закладу Інесою Бохонською.
Журналісти відзначили, що співачка помітно схудла за час хвороби.
Що відомо про хворобу МакЅим
- З 14 червня співачка МакЅим захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Коли їй різко стало погано, її госпіталізували.
- Через кілька днів за МакЅим в лікарню з коронавірусом потрапила і її концертний директор.
- Журналістам повідомили, що МакЅим ввели у штучну кому і перевели на апарат ШВЛ - їй стало гірше. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражена.
- Лікар, якому показали результати обстеження МакЅим повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легеня.
- Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.
- МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.
- Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим. Співачка почала реабілітацію.
Автор: Олександр Галаджій