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МакЅим з донькою засвітилася на перше вересня в школі

1 вересня 2021, 17:44

Російська співачка після того, як перехворіла на коронавірус, привела молодшу дочку в школу.

МакЅим
МакЅим / instagram.com/maksimartist

Співачку МакЅим, яка місяць тому вийшла з коми, була помічена на лінійці молодшої дочки в Москві.

Як повідомляє teleprogramma.pro, фото зі співачкою МакЅим облетіло всю мережу.

"Першого вересня співачка МакЅим сама привела молодшу дочку, шестирічну Марію до школи. Спадкоємиця популярної вокалістки пішла в перший клас елітної московської школи номер 1287", - пише видання.

Співачка МакЅим постала в білій блузі і чорних брюках по фігурі. На знімку, зробленому біля шкільного ганку, співачка МакЅим стоїть поруч з директором навчального закладу Інесою Бохонською.

Журналісти відзначили, що співачка помітно схудла за час хвороби.

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Що відомо про хворобу МакЅим

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Співачка МакЅим новини шоу бізнесу
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