МакЅим з донькою засвітилася на перше вересня в школі

МакЅим / instagram.com/maksimartist

Співачку МакЅим, яка місяць тому вийшла з коми, була помічена на лінійці молодшої дочки в Москві.

Як повідомляє teleprogramma.pro, фото зі співачкою МакЅим облетіло всю мережу.

"Першого вересня співачка МакЅим сама привела молодшу дочку, шестирічну Марію до школи. Спадкоємиця популярної вокалістки пішла в перший клас елітної московської школи номер 1287", - пише видання.

Співачка МакЅим постала в білій блузі і чорних брюках по фігурі. На знімку, зробленому біля шкільного ганку, співачка МакЅим стоїть поруч з директором навчального закладу Інесою Бохонською.

Журналісти відзначили, що співачка помітно схудла за час хвороби.

Що відомо про хворобу МакЅим